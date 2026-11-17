Bechet Allen gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Die Tochter von Woody Allen (90) hat auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen veröffentlicht, die während ihres einwöchigen Aufenthalts in Madrid entstanden sind. Besonders ein Foto dürfte dabei für Aufmerksamkeit sorgen: Es zeigt Bechet gemeinsam mit ihren berühmten Eltern – ein Anblick, der in der Öffentlichkeit nur selten zu sehen ist. Auf der Aufnahme sitzt sie mit dem Regisseur und dessen Ehefrau Soon-Yi Previn (56) in einem Restaurant. Auf dem Tisch sind verschiedene Meeresfrüchte angerichtet. Mutter und Tochter lächeln fröhlich in die Kamera, während Soon-Yi sogar beide Daumen nach oben streckt und sichtlich Gefallen am Essen findet. Woody Allen hingegen scheint ganz in seine Mahlzeit vertieft zu sein: Statt in die Kamera zu schauen, widmet er sich den Krabbenbeinen auf seinem Teller.

Das Restaurantfoto ist jedoch längst nicht der einzige Einblick, den Bechet ihren Followern gewährt. In ihrem Bilderkarussell nimmt sie ihre Community auch mit auf eine kleine Entdeckungstour durch Madrid und zeigt verschiedene Kunstwerke, die ihr in der spanischen Hauptstadt begegnet sind. Darüber hinaus teilt sie weitere kulinarische Eindrücke und präsentiert einige der Gerichte, die sie während ihres Aufenthalts probiert hat. Ihren Beitrag kommentiert sie mit den Worten: "In einer Woche kann man viel konsumieren." Auf den Aufnahmen fehlt allerdings Bechets jüngere Schwester Manzie Tio. Sie ist auf keinem der Bilder zu sehen und war bei der Spanienreise offenbar nicht dabei. Für die Familie hat der Aufenthalt in Madrid auch einen beruflichen Hintergrund: Woody arbeitet dort derzeit an seinem neuen Film. Bereits bei einer Pressekonferenz Anfang Oktober hatte der Filmemacher verraten, dass er sich auf die gemeinsame Zeit in Spanien freue: "Es gibt mir die Möglichkeit, einige Monate mit meiner Frau und meinen Kindern hier zu leben."

Woody und Soon-Yi gaben sich im Dezember 1997 in Venedig das Jawort. Im Anschluss adoptierte das Paar die beiden Töchter Bechet und Manzie, die heute 27 und 26 Jahre alt sind. Dass der Regisseur eine große Leidenschaft für Jazz hegt, zeigt sich auch in den Namen seiner Kinder: Bechet wurde nach dem Saxofonisten und Klarinettisten Sidney Bechet benannt. Manzies Name geht auf den Schlagzeuger Manzie Johnson zurück, während ihr zweiter Vorname Tio an den Musiker Lorenzo Tio erinnert. Die Beziehung von Woody und Soon-Yi sorgte allerdings von Beginn an für Schlagzeilen. Soon-Yi ist die Adoptivtochter der Schauspielerin Mia Farrow (81) und des Komponisten André Previn. Allen war viele Jahre mit Farrow liiert, bevor 1992 bekannt wurde, dass er eine Beziehung mit ihrer Adoptivtochter führte. Zu ihrer Adoptivmutter hat Soon-Yi bis heute keinen Kontakt.

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Instagram / bechet_allen Woody Allen mit seiner Tochter Bechet Allen und seiner Frau Soon-Yi Previn, November 2026

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Getty Images Bechet Allen, Woody Allen, Soon-Yi Previn und Manzie Tio Allen bei der Premiere von "Coup de Chance" in Venedig 2023

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