Bei Andi von Bauer sucht Frau hat es offenbar zuerst bei einer ganz anderen Frau gefunkt als bei seinen Hofdamen. Wie Bild berichtet, soll der Mutterkuhhalter schon vor dem Scheunenfest von einer anderen Bewerberin angetan gewesen sein. Demnach waren weder Johanna noch Chiara, die Andi später für die Hofwoche auswählte, seine ursprünglichen Favoritinnen. Sein Interesse galt zunächst einer anderen Frau, die allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht am Scheunenfest teilnehmen konnte. "Dann war unter den ersten vier Briefen, die ich gelesen habe, gleich eine Bewerbung dabei, die mir sofort sehr gut zugesagt hat. Ich dachte sofort, sie könnte es sein. Das Blöde ist, die Dame kann heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Scheunenfest kommen", erklärte Andi laut dem Newsportal.

Andi erzählte weiter, dass ihn schon die schiere Menge an Zuschriften überrumpelt habe. "Als ich die erste Ladung an Bewerbungen bekam, war ich erst mal geschockt und habe gedacht: Was muss ich da jetzt machen? Ich habe meine Schwester angerufen und gesagt, dass wir uns da etwas angucken müssen, ich schaffe das alleine nicht", erinnerte er sich. Am Ende lud er vier Frauen zum Scheunenfest ein, zwei durften ihn sogar zu Hause besuchen. Doch bevor die gemeinsame Woche startete, war sie auch schon wieder vorbei. Der Unternehmer schickte Chiara und Johanna umgehend wieder zurück. Grund dafür war vor allem das fehlende Interesse an einem Kennenlernen.

Andi habe es den Frauen gegenüber nicht verantworten können, eine komplette Hofwoche mit ihnen zu verbringen, obwohl er für sich keine gemeinsame Zukunft gesehen habe. Sein überraschender Rückzug sorgte anschließend für Spekulationen. Schnell kam der Verdacht auf, dass möglicherweise eine andere Frau der Grund für seine Entscheidung gewesen sein könnte. Im Gespräch mit Promiflash stellte er daraufhin klar, dass er zum Zeitpunkt seiner Entscheidung weder vergeben gewesen sei noch eine andere Person in seinem Leben gehabt habe. "Aber ich kann ganz klar sagen: Zu dem Zeitpunkt, als ich diese Entscheidung getroffen habe, gab es definitiv keine andere Person in meinem Leben", betonte er im Gespräch.

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RTL / Stefan Gregorowius Mutterkuhhalter Andi, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

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RTL Andi und seine Hofdamen, "Bauer sucht Frau", 2026

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