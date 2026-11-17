Dustin Hoffman (89) hat gestanden, Barbra Streisand (84) mit einer alten Anekdote Unrecht getan zu haben. In seinen Memoiren "Look at Me" räumt der Schauspieler nun ein, eine Geschichte über die frühen Jahre der beiden nicht wahrheitsgemäß erzählt zu haben. Im Jahr 2004 war er auf der Promotour für ihre gemeinsame Komödie "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich". Dabei hatte Dustin behauptet, er und die Sängerin hätten zu Beginn ihrer Karrieren in New York dieselben Toiletten geschrubbt, um sich ihre Schauspielausbildung zu finanzieren. Barbra stellte die Sache daraufhin entschieden klar. Tatsächlich arbeitete nur Dustin als Hausmeister und putzte die Toiletten, um seinen Unterricht am Theatre Studio zu bezahlen. Barbra verdiente sich das Geld für ihre Stunden dagegen als Babysitterin. An ihre Reaktion auf seine Version erinnert sich der Hollywoodstar noch gut. "Ich habe nie Toiletten geputzt!", soll sie empört klargemacht haben.

Schon in einem früheren Interview hatte Barbra die Geschichte geradegerückt. "Nun, er war so freundlich, bei meiner AFI-Ehrung dabei zu sein, und er erzählt diese Geschichte, aber die Wahrheit ist, dass er der Hausmeister war, der die Toilettenschüsseln putzte; ich hätte niemals die Toiletten geputzt! Ich habe als Babysitterin gearbeitet, um meinen Unterricht zu bezahlen. Wir hatten ein 'Arbeitsstipendium'", erklärte die Sängerin bei dem Versuch, das Gerücht aus der Welt zu schaffen. Ganz ernst nahm Dustin die Empörung offenbar nicht. Laut Barbra verteidigte er seine ausgeschmückte Fassung scherzhaft: "Ja, aber meine ist die bessere Geschichte." Einen gemeinsamen Nebenjob hatten die beiden also nie.

Beeindruckt war Dustin von der Schauspielerin schon sehr früh. Im Jahr 1961 sah er die damals 19-Jährige in der Sendung "PM East with Mike Wallace" auftreten. "Ich war wie gebannt. Zuerst bemerkte ich nicht, dass ich weinte ... Ihre Brillanz überwältigte mich völlig", schildert er den Moment. Gut vier Jahrzehnte später spielten die beiden in "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" das Ehepaar Bernie und Roz Focker. Sie verkörperten die Eltern von Greg Focker, gespielt von Ben Stiller (60). 2010 waren sie für die Fortsetzung "Meine Frau, unsere Kinder und ich" erneut auf der Leinwand zu sehen. Mittlerweile verbindet die beiden Schauspieler eine langjährige Freundschaft. Doch nicht nur die Anekdote über Barbra beschäftigte Dustin in seinen Memoiren. Auch sein früherer Umgang mit Frauen wurde darin zum Thema.

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Getty Images Barbra Streisand, Musikerin

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Getty Images Dustin Hoffman im November 2017

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