Große Sorge um seine kleine Tochter: Lee Ryan (43) hat mehrere Konzerte der aktuellen Europatournee seiner Band Blue abgesagt und ist von Italien nach Hause geflogen. Der Grund ist seine fünfjährige Tochter Riviere, die ins Krankenhaus gebracht werden musste. Kurz vor dem Auftritt in Mailand am vergangenen Samstag erfuhr der Sänger von seiner Frau Verity Paris, dass das kleine Mädchen schwer erkrankt ist. Lee nahm am Sonntag den ersten Flug und weicht seither nicht von Rivieres Seite. Die Ärzte entdeckten hinter ihrem Auge einen Abszess. Weil die Antibiotika innerhalb von 48 Stunden allerdings nicht angeschlagen haben und der Abszess ungünstig liegt, wartet Riviere jetzt auf eine entsprechende Operation. Auf Instagram teilte Lee ein Foto mit seiner Tochter und schrieb dazu: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Kinder, meine Frau und meine Familie meine ganze Welt sind. Dieses tapfere kleine Mädchen war sehr krank und muss operiert werden ... und natürlich bin ich nach Hause geflogen, um an ihrem Bett zu sein. Es waren sehr beängstigende 48 Stunden."

Beim ausverkauften Konzert im Palazzo dello Sport in Rom am Montag fehlte Lee aus diesem Grund. Seine Bandkollegen Duncan James (48), Antony Costa (45) und Simon Webbe (48) standen ohne ihn auf der Bühne. Bei den Fans entschuldigte sich der Künstler ebenfalls auf Instagram: "Es tut mir so leid, dass ich gestern Abend nicht in Rom sein konnte, aber vielen Dank euch allen für euer Verständnis ... wir haben die besten Fans der Welt." Die zahlreichen aufmunternden Nachrichten hätten dem Sänger in der schweren Situation viel Halt gegeben. Ein Sprecher erklärte gegenüber The Sun, Riviere sei froh, ihren Papa bei sich zu haben. Sie habe zuvor wohl nach ihm gefragt. Lee und seine schwangere Frau übernachten demzufolge abwechselnd in der Klinik, damit ihre Tochter niemals allein ist. Beide seien sehr besorgt, versuchten aber, für ihre Kinder weiterhin stark zu bleiben. Die Operation soll voraussichtlich noch in dieser Woche stattfinden, eine endgültige Bestätigung der Ärzte steht aber noch aus. Ob Lee beim nächsten Tourstopp am 19. November in Stuttgart dabei sein kann, ist ebenso unklar. Duncan, Antony und Simon stehen derweil in ständigem Kontakt mit dem Paar.

Dabei steht für Lee und Verity eigentlich gerade erneut freudiger Familienzuwachs an: Die zwei erwarten ihr fünftes gemeinsames Kind. Im September gaben sie die Schwangerschaft mit einem süßen Familienvideo und einem Ultraschallbild bei Instagram bekannt. Für den Sänger ist es insgesamt das siebte Kind, denn aus früheren Beziehungen hat er schon zwei Kinder im Teenageralter. Seit vier Jahren sind Lee und Verity verheiratet. Nach der standesamtlichen Trauung in Gibraltar im Jahr 2022 feierten sie im Oktober 2024 eine große Hochzeit in Sevilla, bei der auch seine Blue-Kollegen mit vor Ort dabei waren. Kennengelernt hatte sich das Paar hinter den Kulissen einer weihnachtlichen Veranstaltung. Gegenüber OK! enthüllte Lee, er habe bereits beim zweiten Date gewusst, dass sie die Richtige für ihn ist. Über seine Frau schwärmte er: "Sie hat mein Leben gerettet. Meine Frau hat mein Leben gerettet, das weiß ich ganz sicher." Seit 2020 lebt die Familie an der spanischen Costa del Sol.

Anzeige Anzeige

Instagram / leeryanofficial Lee Ryan und seine Tochter Riviere, November 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Duncan James, Simon Webbe, Antony Costa und Lee Ryan

Anzeige Anzeige