Kyle Richards (57) ist zum ersten Mal Großmutter geworden! Ihre älteste Tochter Farrah Aldjufrie (38) hat einen Sohn zur Welt gebracht. Das bestätigte eine Quelle gegenüber Page Six. Für Farrah und ihren Partner Zach Goldsmith, mit dem sie bereits gemeinsam in der Netflix-Serie "Buying Beverly Hills" zu sehen war, ist es das erste gemeinsame Kind. Dass die Geburt unmittelbar bevorstehen könnte, deutete sich bereits am Samstagabend an. Kyle besuchte in Los Angeles ein Cocktailevent von Maison D'Or, das für die neue Staffel von The Real Housewives of Beverly Hills gefilmt wurde. Auf dem roten Teppich verriet sie dem Portal: "Ich bin gerade in Babybereitschaft. Ich kann nicht glauben, dass ich Großmutter werde. Ich hoffe, es passiert nicht heute Abend, denn soll ich etwa so ins Krankenhaus fahren?" Doch lange blieb die Realitydarstellerin nicht auf der Veranstaltung. Etwa eine Stunde nach Beginn verabschiedete sie sich sichtlich aufgeregt von ihren Kolleginnen und eilte zum Aufzug. Auf die Frage, ob Farrah bereits in den Wehen liege, antwortete Kyle vielsagend: "Ich glaube schon!"

Bislang hat Farrah die Geburt ihres Sohnes noch nicht offiziell bestätigt. Auch den Namen des Kleinen haben die frischgebackenen Eltern bisher nicht verraten. Doch nicht nur Kyle fieberte an diesem Abend der Geburt entgegen. Auch ihre ältere Schwester Kathy Hilton (67) war ganz aufgeregt und traf verspätet bei der Veranstaltung ein, weil sie zuvor mit dem Krankenhaus telefoniert hatte. "Ich habe angerufen, um sicherzugehen, dass es kein Fehlalarm ist. Ich wollte erreichen, dass sie direkt aufgenommen wird und ein Zimmer bekommt, weil wir dem Krankenhaus sehr nahe sind", erklärte Kathy gegenüber Page Six. Sie wollte also sicherstellen, dass ihre Nichte bei ihrer Ankunft im Krankenhaus sofort versorgt werden kann. Für Zach Goldsmith ist es nicht das erste Kind. Aus seiner früheren Ehe mit Jennifer Hamilton-Goldsmith hat er bereits zwei Söhne namens Adler und Miles. Mit der Geburt seines jüngsten Sohnes ist er nun dreifacher Vater. Die beiden Jungs dürfen sich über einen kleinen Halbbruder freuen.

Ihre Schwangerschaft hatte Farrah bereits im Juli auf Instagram öffentlich gemacht. Damals teilte sie mehrere Bilder ihres Babybauchs, Ultraschallaufnahmen und sogar ein Foto mit ihrer Katze. Den errechneten Geburtstermin verriet sie ebenfalls: Ende November 2026 sollte es so weit sein. Wer der Vater ihres Kindes ist, machte Farrah allerdings erst einen Monat später öffentlich. In einem TikTok-Video zeigten sie und Zach, wie sie gemeinsam das Geschlecht ihres Babys erfuhren. Ein Korb voller blauer Blumen verriet ihnen, dass sie einen Jungen erwarten. Im September bestätigte Farrahs Schwester Alexia Umansky (30) gegenüber Page Six, dass die beiden offiziell ein Paar seien und ihr gemeinsames Glück genießen würden. Für ihren zukünftigen Schwager fand sie dabei nur liebevolle Worte: "Ich verehre Zach. Ich habe Zach vom ersten Moment an geliebt, als ich ihn kennengelernt habe. Er bringt mich zum Lachen und ist ein strahlendes Licht in jedem Raum. Es wird so schön sein, ihn offiziell als Teil unserer Familie zu haben."

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Instagram / farrahbritt Farrah Aldjufrie mit ihrer Mutter Kyle Richards

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Instagram / farrahbritt Farrah Aldjufrie, Oktober 2026

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