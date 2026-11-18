Für Jeanette Biedermann (46) hieß es am Mittwochabend: raus aus dem Mamaalltag und rein ins Blitzlichtgewitter! Nachdem die Sängerin vor elf Wochen ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen durfte, stand für sie nun wieder ein glamouröser Termin auf dem Programm. Die Verleihung der Goldenen Bild der Frau lockte die Musikerin nach Hamburg. Doch hinter dem strahlenden Auftritt verbarg sich auch eine gehörige Portion Lampenfieber, wie Jeanette im Gespräch mit Bunte.de durchblicken ließ.

Damit sie sich für ein paar Stunden ganz dem Geschehen in Hamburg widmen konnte, hatte Jeanette bereits zu Hause einige Vorkehrungen getroffen. Vor allem die Versorgung ihres Sohnes mit Muttermilch wollte die Musikerin sichergestellt wissen. "Der ist heute bei Papa geblieben. Ich habe vorher ordentlich abgepumpt. Das wird schon alles funktionieren", berichtete sie gegenüber Bunte.de. Dennoch ging die Trennung nicht spurlos an der frischgebackenen Mutter vorbei. "Ich bin tierisch aufgeregt", gab sie angesichts ihres besonderen Ausflugs zu. Von ihrer Nervosität war auf dem roten Teppich allerdings kaum etwas zu sehen. Dort versprühte Jeanette jede Menge gute Laune und bewies, dass sie vor den Kameras nichts von ihrer Ausstrahlung eingebüßt hat. Und die hat ihr Kleiner offenbar geerbt. Sein erstes bewusstes Lächeln habe Jeanette tief berührt. "Da bin ich dahingeschmolzen. Alle haben immer gesagt, dass einen dieser Moment umhauen wird. Und es ist wirklich so. Ich war einfach unfassbar glücklich", sagte sie beim "Deichmann Fashion Talk" Anfang Oktober.

Bis zu einem musikalischen Wiedersehen mit Jeanette müssen sich ihre Fans hingegen noch etwas gedulden. Die Sängerin, die im März dieses Jahres die süße Nachricht von ihrer Schwangerschaft verkündet hatte, räumt ihrem Familienleben momentan Vorrang ein. Für den 28. November war eigentlich ein Gastspiel mit ihrer Band im Wiener Portofino vorgesehen. Doch anstatt noch in diesem Jahr für ihr Publikum auf der Bühne zu stehen, wird sich die Musikerin zunächst weiterhin ihrem kleinen Sohn widmen können. Der Konzerttermin wurde inzwischen in den Juni 2027 verlegt. Ganz auf den gemeinsamen Abend mit ihrem Idol verzichten müssen die Ticketbesitzer aber nicht: Wer sich bereits einen Platz für das ursprünglich angekündigte Konzert gesichert hat, kann seine Eintrittskarte auch im kommenden Sommer nutzen.

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Imago Jeanette Biedermann bei der 29. José Carreras Gala 2023 in der Media City Leipzig

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann mit ihrem Baby, November 2026

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