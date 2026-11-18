Daniel Craig (58) machte nach den Dreharbeiten zu "Spectre" im Jahr 2015 keinen Hehl daraus, wie erschöpft ihn sein Einsatz als James Bond zurückgelassen hatte. Gegenüber Time Out erklärte der Schauspieler damals drastisch, er würde sich lieber die Pulsadern aufschneiden, als direkt noch einen 007-Film zu drehen. Seine Worte rücken nun wieder in den Fokus, denn Amazon MGM Studios haben Robert Pattinson (40) als neuen Bond vorgestellt. Der Brite tritt damit Daniels Nachfolge an und übernimmt eine der berühmtesten Rollen der Kinogeschichte. Daniels Rückblicke auf seine Zeit als Geheimagent könnten Robert nun als Warnung dienen. Sie zeigen, welcher Erfolgsdruck und welche Franchise-Müdigkeit mit einer solchen Filmreihe einhergehen können.

Schon die schwierige Entstehung von "Ein Quantum Trost" hatte Daniel zugesetzt. Im Gespräch mit Empire nannte er den Film "ein ziemliches Sch**ßchaos" und beschrieb die zunehmenden Erwartungen mit den Worten: "Die ganze Last davon hat mich wie gelähmt." Ausgerechnet der Erfolg seines ersten Bond-Films war daran schuld. "Ja, und eine Zeit lang trauerte ich um den Schauspieler, der ich in 'Casino Royale' war, denn damals wusste ich es nicht besser. Ich hatte einfach noch nicht den ganzen Druck begriffen", gab der Darsteller zu. Für ihn war seine Bond-Rolle somit ein zweischneidiges Schwert. Wäre "Casino Royale" gefloppt, hätte er einfach weiterziehen können. Weil der Film aber ein Riesenerfolg war, musste er von da an immer wieder abliefern. "Der Film war ein Erfolg, und damit kam der Druck, erfolgreich sein zu müssen", erklärte er im Interview.

Ganz ohne Wehmut verabschiedete sich Daniel dennoch nicht von seiner Paraderolle. Vor dem Start von "Keine Zeit zu sterben" scherzte er in "The Graham Norton Show", er werde "wahrscheinlich unglaublich verbittert sein, wenn die neue Person übernimmt". Außerdem räumte er ein, dass ihm die Rolle fehlen werde, obwohl er den Abschied selbst gewählt hatte. Robert kann sein Glück unterdessen kaum fassen. In einer Mitteilung von Amazon MGM Studios nannte er das Vertrauen, 007 spielen zu dürfen, "die Ehre meines Lebens" und fügte hinzu: "Zu sagen, dass diese Rolle ein wahr gewordener Traum ist, wäre eine Untertreibung. Ich könnte mich über diese Partnerschaft und die bevorstehende Arbeit mit diesem fantastischen Team nicht mehr freuen." Vor seiner Verpflichtung sollen auch Callum Turner (36), Josh O'Connor (36), Jack Lowden (36) und Nicholas Hoult (36) als neuer 007 im Gespräch gewesen sein. Roberts Name tauchte erst vor Kurzem in den Spekulationen um die Bond-Neubesetzung auf, nachdem bekannt geworden war, dass er für Probeaufnahmen vor der Kamera stand. Nun tritt er tatsächlich Daniels Nachfolge an.

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Getty Images Daniel Craig, November 2024

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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