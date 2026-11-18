AJ McLean (48) und Rochelle DeAnna (45) sind offenbar wieder ein Paar. Wie Page Six berichtet, haben der Backstreet Boys-Sänger und seine Ehefrau, von der er zuletzt getrennt lebte, erneut zueinandergefunden. "Sie sind wieder zusammen. Und das schon seit einer Weile!", bestätigte ein Insider gegenüber dem Portal. Dabei hatten die beiden am Neujahrstag 2024 noch verkündet, dass ihre Ehe am Ende sei. Seit wann genau AJ und Rochelle ihre Beziehung wieder aufgenommen haben, ist nicht bekannt. Auf Instagram gab es allerdings schon seit 2025 immer wieder Hinweise darauf, dass sich das Paar wieder nähergekommen ist. Liebevolle Kommentare, gemeinsame Familienauftritte und öffentliche Liebeserklärungen ließen ihre Fans aufhorchen. Außerdem zeigten sich die beiden immer wieder zusammen mit ihren Töchtern Elliott und Lyric. Die Mädchen begleiteten ihre Eltern zuletzt zu mehreren Veranstaltungen und Auftritten.

Bereits im Januar 2025 nannte AJ seine Frau in einem unterstützenden Instagram-Kommentar "Baby". Rund ein halbes Jahr später war Rochelle mit den Töchtern beim Auftakt der Konzertreihe "Into the Millennium" in der Sphere in Las Vegas dabei. Unter einem Foto der vierköpfigen Familie schrieb der Musiker damals auf Instagram: "Ich liebe euch alle so sehr. Es wäre nicht dasselbe gewesen, wenn meine Mädels beim Start dieser unglaublichen Konzertreihe nicht dabei gewesen wären!" Danach schaute Rochelle bei weiteren Shows vorbei, lobte Anfang 2026 AJs neue Musik und erschien im April mit ihm und den Kindern bei der Premiere des Michael-Jackson-Biopics. AJ feierte sie daraufhin als "beste Familie aller Zeiten". Zum Vatertag würdigte Rochelle ihn wiederum als "absolutes Juwel von einem Vater". Im Oktober schrieben sich beide gegenseitig "Ich liebe dich". Wenig später unterstützte Rochelle AJ beim Start seiner Solotour "Alexander James: The Better Man Tour".

AJ und Rochelle hatten im Dezember 2011 geheiratet. Im November 2012 kam ihre Tochter Elliott zur Welt, die bei ihrer Geburt noch Ava hieß. Im März 2017 folgte Lyric. Im März 2023 machte das Paar dann eine zunächst vorübergehende Trennung öffentlich, wie Page Six berichtet. Damals wollten die beiden an sich selbst und an ihrer Ehe arbeiten, um womöglich später wieder zusammenzufinden. Mit Blick auf ihre Kinder baten sie zugleich um Privatsphäre und einen respektvollen Umgang. Nach mehr als einem Jahr Trennung erklärten sie am Neujahrstag 2024 schließlich, ihre Ehe offiziell beenden zu wollen – obwohl sie zuvor weiter auf eine Versöhnung gehofft hatten. Einen Scheidungsantrag stellte jedoch keiner von beiden. Ende 2025 waren der Sänger und Rochelle zwar noch nicht wieder vollständig zusammen, doch nach den schwierigen Jahren verstanden sie sich laut US Weekly besser als zuvor und blickten optimistisch auf ihre Beziehung.

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Getty Images Rochelle DeAnna und AJ McLean mit ihren Kindern

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Getty Images AJ McLean und Rochelle Deanna

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