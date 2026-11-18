Kim Gloss (34) muss einen schweren Verlust verkraften: Ihr Chihuahua Pico ist gestorben. Wie die Sängerin in ihrer Instagram-Story erzählte, musste ihr treuer Begleiter beim Tierarzt eingeschläfert werden. Mit feuchten Augen spricht Kim in die Kamera, bevor sie schließlich beide Hände vors Gesicht schlägt. Pico war schon seit Monaten schwer krank. Zuletzt hatte sich sein Zustand massiv verschlechtert. Beim letzten Termin in der Tierarztpraxis sei klar geworden, wie sehr der kleine Hund leiden musste. Deshalb hält Kim es für die richtige Entscheidung, ihn gehen zu lassen. Leicht fällt ihr der Abschied trotzdem nicht. "Aber das ist schon ganz traurig. Ganz traurig bin ich", sagte die Influencerin ihren Followern. Pico war viele Jahre an der Seite von Kim.

Seine letzten Monate verbrachte Pico bei Kims Mutter, die sich liebevoll und intensiv um den kranken Chihuahua kümmerte. Dabei unterstützte sie Kim auch finanziell und half ihr unter anderem, die hohen Behandlungskosten zu stemmen. Für den Hund sei die lange Zeit mit vielen Untersuchungen und Medikamenten sehr belastend gewesen, schilderte die Sängerin. In den vergangenen Wochen habe er stark abgebaut und fast nur noch gelegen. Außerdem habe er zuletzt mehr als fünf Kilogramm auf die Waage gebracht, was für einen Chihuahua sehr viel ist. Laut Kim fiel Pico schließlich um und bekam kaum noch Luft. Als ihre Mutter mit ihm zum Tierarzt fuhr, hätten die Ärzte betont, wie gut es sei, dass sie gekommen sei. Ohne das Einschläfern hätte dem Hund demnach ein qualvoller Tod gedroht. "Aber es war einfach die richtige Entscheidung, ihn einschläfern zu lassen", stellte Kim in ihrer Story klar.

Halt dürfte Kim in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie finden. Noch vor drei Wochen hatte die Sängerin einen besonders süßen Moment mit ihren Töchtern geteilt. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihre beiden jüngsten Mädchen bei einem Ausflug ins Einkaufszentrum. Die ältere der beiden schob einen schwarzen Buggy durch die Ladenpassage. Darin saß ihre kleine Schwester in einem rosafarbenen Outfit. "Stolze große Schwester", schrieb Kim zu der Aufnahme. Mit einem gelben Kurzarmshirt, hellen Shorts und bunten Turnschuhen bekleidet, übernahm ihre Tochter den Schiebedienst. Ganz ruhig fuhr sie ihre jüngere Schwester an den Geschäften vorbei. Gesprochen wurde in dem kurzen Clip nicht. Die dreifache Mutter blieb selbst hinter der Kamera und überließ ihren Kindern den Auftritt.

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Dezember 2025

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