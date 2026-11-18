Joanna Page (49) erinnert sich an ein verstörendes Erlebnis aus ihren Anfangsjahren als Schauspielerin. In "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" erzählte sie ihren Mitcamperinnen Mariella Frostrup und Leomie Anderson, dass ein früherer Kollege sie während Dreharbeiten sexuelle belästigte. "Ich erinnere mich an diesen einen Schauspieler, der zu mir kam und mir Dinge ins Ohr flüsterte, bevor wir eine Aufnahme machen sollten oder so – wirklich unangemessenes, furchtbares Zeug", berichtete Joanna in der Show. Bei einer gemeinsamen Szene sei es schlimmer geworden: Er habe sich ein obszönes Lied ausgedacht. Darin habe er immer wieder davon gesungen, was er mit ihr anstellen wolle. Am meisten erschüttert Joanna rückblickend, dass niemand aus dem Team eingriff. Keiner habe den Schauspieler auf sein Verhalten angesprochen. Um wen es sich handelt und bei welchem Projekt sich der Vorfall ereignete, behielt die "Gavin & Stacey"-Darstellerin allerdings für sich.

Mariella zeigte Verständnis und erklärte, dass Beschwerden zu dieser Zeit oft einfach als Humor abgetan worden seien. "Aber wenn du etwas gesagt hättest, hätten die Leute dich nur ausgelacht und gesagt: 'Stell dich nicht so an, verstehst du keinen Spaß? Das ist doch nur Geplänkel'", erinnerte sie sich. Auch Mariella hat solche Übergriffe erlebt – und zwar in der Musikbranche. Dort hätten ihr DJs bei Radiosendern an die Brüste gefasst und "Hup, hup" gesagt. Die Frauen waren sich einig: Heute würden Betroffene eher gehört. Junge Frauen könnten zudem selbstbewusster ihre Grenzen ziehen. Joanna und ihre Mitstreiter nehmen aktuell an der britischen Version vom Dschungelcamp in Australien teil.

Ihr wahres Ich zu zeigen – das hatte Joanna sich schon vor dem Einzug ins Camp vorgenommen. Statt sich einen ausgefeilten Plan zurechtzulegen, wollte sie das Abenteuer auf sich zukommen lassen. Eine Quelle aus ihrem Umfeld hatte der Daily Mail verraten: "Sie hat Menschen aus ihrem engen Umfeld gesagt, dass sie improvisieren, alles auf sich zukommen lassen und im Dschungel ihr natürliches Ich annehmen will." Für ein hartes Fitnessprogramm war zwischen Job und ihren vier Kindern ohnehin kaum Zeit geblieben. Die Schauspielerin hatte deshalb vor allem auf mentale Vorbereitung gesetzt.

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Getty Images Joanna Page, Schauspielerin

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Imago Joanna Page bei den TV Choice Awards am 12. Februar 2024 im London Hilton

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