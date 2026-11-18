Joshua Adjei Gyamfi ist der große Gewinner von The Power 2026! Der Realitystar konnte sich im Finale gegen Narumol (61) und Laura Peuker (26) behaupten und sich damit die Siegprämie von 40.000 Euro sichern. Über den Gewinner entschied ein nervenaufreibendes Spiel mit drei Boxen. Nur eine davon enthielt das Powerplayersymbol, das Laura als Powerplayerin zunächst in ihrer Box hatte. Aus Angst, ihre Mitspieler könnten sie durchschaut haben, tauschte sie mit Narumol. Anschließend entschied sich Joshi für Narumols Box und nahm ihr diese ab. Bei der Auflösung stellte sich heraus, dass sich darin tatsächlich das Gewinnsymbol befand. Seinen Triumph konnte der Kandidat kaum glauben: "Joshi Josh, der verpeilte Junge, hat einfach den Scheiß hier gewonnen", fasste er seinen Sieg in der Sendung zusammen.

Nach der Verkündung konnte der frischgebackene Gewinner seine Emotionen kaum zurückhalten und richtete einige Worte an seine Familie: "Mama, Papa, ich bin der Sieger von 'The Power'. Ich liebe euch." Auch sein mittlerweile bekannter Ausruf durfte dabei nicht fehlen. "Es war sehr nett mit euch, aber Booyah Chaka. Ich kam hier rein mit Booyah Chaka, ich gehe mit Booyah Chaka", jubelte Joshi. Bei seinen Finalgegnerinnen fielen die Reaktionen hingegen unterschiedlich aus. Narumol nahm ihren zweiten Platz gelassen und freute sich für den Gewinner: "Ich bin nicht traurig. Ich kann es Joshi gönnen." Laura war dagegen sichtlich enttäuscht und brach in Tränen aus. "Ich will nicht als schlechte Verliererin rüberkommen. Ich kann gut verlieren, aber ich kann nicht gegen riesen Arschlöcher verlieren, die hier zwei Wochen mit mir kuscheln und mir dann am Ende die Hand geben und sagen: Gut gespielt", machte sie ihrem Ärger in der Sendung Luft.

Joshi war als einer von 13 Kandidaten in die zweite Staffel der Show gestartet. Zu seinen Mitstreitern gehörten neben Narumol und Laura unter anderem Cecilia Asoro (30), Marc Terenzi (48), Joey Heindle (33), Lucas Cordalis (59) und Iris Katzenberger (59). Doch sein Weg ins Finale verlief nicht ohne brenzlige Momente. Kurz vor dem Endspiel schnitt er in der entscheidenden Challenge am schlechtesten ab. Da er zuvor Powerplayer gewesen war, war er jedoch vor dem Rauswurf geschützt. Stattdessen musste Cecilia die Show verlassen. Joshi hatte bereits im vorherigen Zyklus als Powerplayer für eine Überraschung gesorgt. Er wählte Marc zu seiner Zielperson und schaffte es damit, den Sänger aus der Show zu werfen. Marc fand für Joshis Strategie lobende Worte: "Ehrlich. Ohne Scheiß. Das habe ich nicht gesehen. Das ist so krass gut gespielt."

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Cast der zweiten Staffel von "The Power"

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Joshua Adjei Gyamfi, "The Power"-Kandidat

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