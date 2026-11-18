Vor der Kamera machte Robert De Niro (83) seinem Schauspielkollegen Ben Stiller (60) jahrelang das Leben schwer – abseits des Filmsets verbindet die beiden jedoch eine innige Freundschaft. Anlässlich der New Yorker Premiere ihrer neuen Komödie "Focker-in-Law" ("Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich") am Mittwoch geriet Ben regelrecht ins Schwärmen über seinen langjährigen Weggefährten. Im Interview mit Extra verriet der Hollywoodstar, dass Robert trotz seines fortgeschrittenen Alters nichts von seiner Energie eingebüßt habe. "Ich schaue Bob an, und er ist so lebhaft und jung. Er ist wirklich immer noch einfach nur Bob." Besonders schätzt er aber offenbar dessen menschliche Qualitäten. "Er ist so herzlich und so lieb und so loyal", erklärte Ben. Auch die Großzügigkeit seines Kollegen beeindrucke ihn. Der Schauspieler sei glücklich darüber, zu Roberts Freundeskreis zu gehören, und freue sich jedes Mal, wenn sich ihre Wege wieder kreuzen.

Dass die beiden Schauspieler mittlerweile seit mehr als einem Vierteljahrhundert gemeinsam Filme drehen, kann Ben selbst kaum glauben. Im Jahr 2000 standen sie für die Erfolgskomödie "Meine Braut, ihr Vater und ich" erstmals zusammen vor der Kamera. Damals musste Ben als Krankenpfleger Greg Focker um die Anerkennung seines misstrauischen Schwiegervaters in spe kämpfen. Im vierten Teil der Filmreihe findet sich seine Figur nun auf der anderen Seite wieder: Gregs Sohn Henry, gespielt von Skyler Gisondo, hat sich verliebt. Seine Auserwählte Olivia wird von Popstar Ariana Grande (33) verkörpert. Für Ben ist dieser Perspektivwechsel auch persönlich bemerkenswert. Schließlich ist er inzwischen sogar älter, als Robert bei der Veröffentlichung des ersten gemeinsamen Films war.

Die Begeisterung über das erneute Zusammentreffen beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. Auch Robert zeigte sich bei der Filmpremiere erfreut darüber, nach so langer Zeit wieder mit seinen vertrauten Kollegen arbeiten zu können. Gegenüber People lobte der zweifache Oscarpreisträger insbesondere das Drehbuch und das Gespür für Humor von Regisseur John Hamburg. Neben Ben und Robert kehren auch Teri Polo, Blythe Danner (83) und Owen Wilson (58) in ihre altbekannten Rollen zurück. Mit dem neuen Film endet für die Fans eine jahrelange Wartezeit: Bereits 2010 erschien mit "Meine Frau, unsere Kinder und ich" der bislang letzte Ableger der Komödienreihe. Nun sind die beiden Hollywoodstars wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen.

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Getty Images Ben Stiller beim "Severance" Experience Event in New Jersey

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Getty Images Robert De Niro und Ben Stiller sprechen bei der CinemaCon 2026 in Las Vegas auf der Bühne

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