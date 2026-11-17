Wird er den Erwartungen seiner Kinder gerecht und werden sie in einer lebenswerten Welt leben können? Diese Fragen beschäftigen Prinz William (44) offenbar schon seit Jahren. Die Verantwortung, die mit seiner Vaterrolle einhergeht, bringt den britischen Thronfolger immer wieder ins Grübeln. In einem persönlichen Beitrag für das Magazin Country Life, den Hello! aufgreift, offenbart der Ehemann von Prinzessin Kate (44), worüber er sich besonders viele Gedanken macht. "Eines Tages werden George, Charlotte und Louis mich vielleicht fragen, was ich getan habe, um Gemeinschaften zum Aufblühen zu verhelfen ... Wir haben uns eine bessere Zukunft nicht nur vorgestellt, wir haben geholfen, sie aufzubauen, damit jemand anderes darauf aufbauen konnte." Der Familienvater möchte auf Taten zurückblicken können, die über seine eigene Lebenszeit hinaus etwas für die nächsten Generationen bewirken.

Wie sehr die Vaterschaft auch Williams öffentliches Engagement beeinflusst, zeigt sich an seinem Herzensprojekt, dem Earthshot Prize. Statt angesichts der weltweiten Umweltkrisen zu resignieren, fördert der Royal mit der Auszeichnung innovative Lösungsansätze. Welche emotionale Bedeutung die Initiative für ihn hat, brachte er bereits in der Vergangenheit zum Ausdruck. "Als Vater denke ich ständig an die Welt, die meine Kinder erben werden. Ich möchte, dass sie inmitten von Natur, Möglichkeiten und einem Gefühl der Hoffnung für die Zukunft aufwachsen", erklärte er gegenüber Hello!. Doch bei bloßen Wünschen dürfe es nicht bleiben: "Aber ich weiß auch, dass diese Zukunft in Gefahr ist, wenn wir jetzt nicht mutig handeln. Beim Earthshot Prize geht es darum, die Entwicklung umzukehren und unseren Kindern zu beweisen, dass wir bereit sind, für ihr Morgen zu kämpfen."

Für William bedeutete die Zusammenarbeit mit Country Life einen Ausflug in ungewohntes berufliches Terrain: Der Prinz schlüpfte erstmals in die Rolle eines Gastchefredakteurs. Rund sechs Monate steckte der Brite gemeinsam mit den Mitarbeitern des Magazins in die Vorbereitung der knapp 300 Seiten starken Spezialausgabe. Wie ernst er seine neue Aufgabe nahm, zeigte sich auch bei einem Arbeitstreffen auf Schloss Windsor. Dort sichtete er zusammen mit Chefredakteur Mark Hedges und dessen Kollegin Paula Minchin die geplanten Inhalte. Neben nachdenklichen Zeilen bekommen die Leser auch einige überraschend bodenständige Details über den künftigen König zu lesen. Beispielsweise lüftet William das Geheimnis um eine seiner Getränkebestellungen: Bei einem Besuch im Pub gönnt sich der Royal gelegentlich einen Cider auf Eis.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026

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