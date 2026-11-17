Prinz Harrys (42) Besuch in der Ukraine sorgt wegen seines Zeitpunkts für Diskussionen. Der Herzog von Sussex reiste in die westukrainische Stadt Lwiw, um seine Invictus-Stiftung bei der Auswahl des Teams für die kommenden Spiele zu unterstützen. Zeitgleich sind Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) für den Earthshot Prize in Indien unterwegs. Die Reise zählt zu den wichtigsten Terminen im Kalender des britischen Thronfolgers. Royalexperte Richard Fitzwilliams ist überzeugt, dass sich die Überschneidung der beiden Reisen hätte vermeiden lassen. Gegenüber The Express erklärte er, Harrys medienwirksamer Besuch in der Ukraine könne dem Auftritt seines Bruders und seiner Schwägerin Aufmerksamkeit nehmen. Für die Königsfamilie sieht Fitzwilliams darin ein größeres Problem. Sein Urteil fällt entsprechend deutlich aus: "Das zeigt, dass die königliche Familie eine Gefahr direkt vor ihrer Haustür hat."

Fitzwilliams rechnet damit, dass zunächst Harrys Besuch die Schlagzeilen bestimmt und anschließend die Debatte über die zeitliche Überschneidung. Williams Umweltpreis könne dabei in den Hintergrund geraten. "Natürlich war es vermeidbar, aber der Punkt ist, dass es als Versuch wahrgenommen werden wird, den royalen Besuch in Indien zu überschatten", erklärte er. Nach Harrys Abreise könne sich die Aufmerksamkeit wieder auf William und Kate richten. Für Kate ist der Besuch in Indien ihre erste Fernreise seit ihrer Krebsdiagnose. Fitzwilliams verwies auch auf frühere Überschneidungen: Ein Besuch von Harry und Meghan (45) in Nottingham habe die Eröffnung der walisischen Nationalversammlung durch König Charles III. (78) überschattet. Harrys Interview mit GQ sei wiederum zeitgleich mit Williams Reise in den Oman erschienen und habe viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nach Ansicht des Experten könnte auch der Besuch in Lwiw als Versuch verstanden werden, William zu übertrumpfen. Der Thronfolger hatte im vergangenen Jahr einen Nato-Stützpunkt in Estland besucht, rund 160 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. In die Ukraine selbst reiste er dabei nicht.

Die Debatte fällt in eine Zeit, in der das Verhältnis der Brüder ohnehin als angespannt gilt. Harry und William sollen nach wie vor kaum Kontakt haben. Zuletzt soll Harrys Australienreise mit Herzogin Meghan die Kluft noch vertieft haben. Bei mehreren Terminen erinnerte das Auftreten des Paares an seine Zeit als arbeitende Royals. Laut einem Insider soll das William irritiert und frustriert haben. Harry und Meghan hatten sich bereits 2020 von ihren offiziellen Aufgaben im Königshaus zurückgezogen. Ihre öffentlichen Auftritte und Harrys Äußerungen über den Rückzug sorgen seither immer wieder für Diskussionen über das Verhältnis zur Königsfamilie. Ein möglicher Berührungspunkt mit dem Palast ergibt sich bei den Invictus Games 2027 in Birmingham. Laut Fitzwilliams wünscht sich Harry, dass sein Vater die Spiele eröffnet. König Charles hat sich dazu bislang nicht öffentlich geäußert. Ob Harry ihn offiziell darum gebeten hat, ist ebenfalls offen.

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Getty Images Prinz Harry hält eine Rede bei der Abschlussfeier der ukrainischen Invictus Games in Lwiw

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William lächeln bei der ersten Verleihung der Children's Earthshot Awards in Mumbai

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