Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) stehen offenbar nicht auf der Gästeliste, wenn Prinzessin Kate (44) in diesem Jahr zu ihrem Weihnachtskonzert lädt. Wie aktuell berichtet wird, sollen die beiden keine Einladung zu der festlichen Veranstaltung erhalten haben, die bereits zum sechsten Mal stattfindet. Der Gottesdienst ist für den 11. Dezember in der Westminster Abbey in London angesetzt und soll an Heiligabend im Fernsehen gezeigt werden. Erwartet werden mehr als 1.600 Gäste. Darunter sind hochrangige Royals, Angehörige der erweiterten Königsfamilie sowie Menschen, die sich im Laufe des Jahres besonders für ihre Gemeinschaft eingesetzt haben, wie Express.co berichtet. Als möglicher Grund für die fehlende Einladung wird die wiederholte öffentliche Kritik von Harry und Meghan an der Königsfamilie vermutet. Seit ihrem Rückzug als aktive Mitglieder des Königshauses im Jahr 2020 haben die beiden immer wieder kritische Äußerungen gemacht. Vor diesem Hintergrund wirkt auch das diesjährige Motto des Abends besonders brisant: Es steht ganz im Zeichen von Liebe, Freundlichkeit und gegenseitiger Fürsorge.

Für Zündstoff sorgten vor allem Harrys Memoiren "Reserve". Darin berichtete er unter anderem von einer körperlichen Auseinandersetzung mit seinem Bruder Prinz William (44). Der frühere royale Butler Grant Harrold ist deshalb überzeugt, dass eine Anwesenheit der Sussexes die Feststimmung der Wales-Familie trüben könnte. In der Videosendung "Royal Conversations" spielte er durch, was eine mögliche Einladung von König Charles III. (78) nach Sandringham auslösen würde: "Was passiert, wenn William und Catherine dann sagen: 'Oh, wir wollen nicht dort sein?' Nur mal so gesagt." Weiter gab er zu bedenken: "Sie müssen nicht mit ihnen sprechen, aber würde das ihr Weihnachtsfest nicht wirklich unglücklich und sehr unangenehm machen?" Eine völlig andere Meinung vertrat der ehemalige royale Gärtner Jack Stooks. In derselben Sendung plädierte er dafür, dass Charles seinen jüngeren Sohn und dessen Ehefrau als Zeichen der Versöhnung einladen solle. Auf diese Weise könne der König seine Gesprächsbereitschaft signalisieren, erklärte er, wie Express.co berichtet.

Das letzte gemeinsame Weihnachtsfest mit der Königsfamilie liegt für Harry und Meghan bereits einige Jahre zurück: 2018 feierten sie zusammen mit den Royals auf dem Landsitz Sandringham. Damals waren sie noch als aktive Mitglieder des Königshauses im Einsatz. Zwischenzeitlich soll sogar im Raum gestanden haben, dass das Paar erstmals seit acht Jahren wieder die Feiertage in Großbritannien verbringt. Diese Pläne sollen sich jedoch geändert haben. Berichten zufolge feiern die beiden stattdessen mit Meghans Mutter Doria Ragland, so Express.co. Bei ihrem Konzert in London werden neben Kate auch ihr Ehemann Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder George, Charlotte und Louis erwartet. In den vergangenen Jahren erhielt die Prinzessin zudem Unterstützung aus ihrer eigenen Familie. Ihre Eltern Carole und Michael Middleton (77) sowie ihre Geschwister Pippa und James waren ebenfalls bei der Veranstaltung dabei.

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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