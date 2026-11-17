Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) verbringen einen ganz besonderen Jahrestag fernab der Heimat: Am 16. November 2026 landete das royale Ehepaar nach einem Nachtflug mit einer Linienmaschine in Mumbai. Auf den Tag genau vor 16 Jahren hatten die beiden ihre Verlobung öffentlich gemacht. Ihren Indienbesuch eröffneten der Prinz und die Prinzessin von Wales gleich mit einer sportlichen Einlage. Gemeinsam mit der Cricketlegende Sachin Tendulkar und der Sportlerin Punam Raut traten sie zu einer Partie Straßencricket an. Auch Kate griff selbst zum Cricketschläger und versuchte sich sportlich. Mit einem strahlenden Lächeln beförderte sie den Ball in Richtung der Zuschauer. Lange dauerte ihr Einsatz allerdings nicht: Der Ball wurde direkt gefangen, sodass die Prinzessin aus dem Spiel ausschied, wie Express.co berichtet.

Nach dem Spiel ging es für William und Kate unter die Erde. An der Station Vidhan Bhavan stiegen die beiden in die Metro und nahmen die neueste und schnellste Linie der indischen Metropole unter die Lupe. Bei der Fahrt durch die Stadt ließen sich der Thronfolger und seine Frau erklären, wie Investitionen in Busse und Bahnen das nachhaltige Wachstum der Millionenstadt voranbringen sollen. Damit passte der Programmpunkt bestens zum eigentlichen Anlass der Reise. Neben kulturellen und sportlichen Terminen hat die Indienreise für William und Kate auch einen wichtigen inhaltlichen Programmpunkt zu bieten: den mittlerweile fünften Earthshot Prize Summit. Prinz William rief den Umweltpreis ins Leben, um innovative Ansätze für die größten ökologischen Herausforderungen der Welt zu unterstützen. Auch Kate wird ihren Mann zu der Veranstaltung begleiten, wie Express.co berichtet.

Am 16. November 2010 machten William und Kate ihre Verlobung öffentlich. Der Antrag selbst lag zu diesem Zeitpunkt allerdings schon einige Wochen zurück. Bis zur offiziellen Bekanntgabe gelang es den beiden, die freudige Nachricht geheim zu halten. Auch der frühere königliche Butler Grant Harrold erinnerte sich im Interview mit dem Magazin InStyle daran, wie gut das Paar damals dichtgehalten hatte. Die beiden seien "sehr gut darin gewesen, sich nichts anmerken zu lassen", erzählte er. Lange mussten die Fans danach nicht mehr auf die Hochzeit warten: Bereits fünf Monate nach der Bekanntgabe gaben sich William und Kate im April 2011 in der Westminster Abbey das Jawort. Mittlerweile ist ihre Familie auf fünf Köpfe angewachsen. Im Juli 2013 kam Prinz George (13) zur Welt, im Mai 2015 folgte Prinzessin Charlotte (11). Der Jüngste im Bunde, Prinz Louis (8), wurde im April 2018 geboren.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William treffen zum Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall in London ein

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Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales

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