"Total gefunkt": Peter Klein verrät Details zu neuer Liebe

Peter Klein (59) hat verraten, wie seine neue Liebesgeschichte begonnen hat. Im Gespräch mit Bild erzählte der Realitystar jetzt, dass er seine Freundin Jasmine Holzmann bereits im Sommer dieses Jahres kennengelernt hat. Die beiden trafen sich damals bei einer Veranstaltung auf Mallorca. "Wir waren uns sofort sympathisch, haben uns unterhalten und Nummern ausgetauscht. Jasmine ging dann aber wieder zurück nach Deutschland", erinnert sich Peter an die erste Begegnung. Danach herrschte zunächst Funkstille. Erst Ende Oktober meldete er sich wieder bei der Beauty-Expertin: "Ich schrieb ihr und wollte wissen, wann sie zurück ist auf der Insel. Ich wollte mir Botox spritzen lassen. Als wir uns dann wiedersahen, war schnell klar, dass wir beide uns zueinander hingezogen fühlen." Peter fasst den überraschenden Beginn ihrer Romanze gegenüber der Zeitung knapp zusammen: "Es hat total gefunkt."

Mittlerweile machen die zwei aus ihren Gefühlen kein Geheimnis mehr. Peter bestätigt die Beziehung ganz offiziell: "Ja. Jasmine und ich sind ein Paar. Es ist alles noch ganz frisch, aber wunderschön. Wir genießen unsere Zweisamkeit." Seine neue Partnerin hat keine Kinder. Beruflich ist Jasmine als Heilpraktikerin und Beauty-Expertin tätig. Dabei pendelt sie zwischen Mallorca und Deutschland. Dass die beiden schon im Alltag angekommen sind, zeigen gemeinsame Aufnahmen. Darauf sind die Turteltauben ganz unglamourös beim Einkaufen im Supermarkt zu sehen. Romantik zwischen Gemüseregal und Kühltheke sozusagen.

Noch vor wenigen Wochen hatte sich Peter mit seinem Singleleben arrangiert gezeigt. Gleichzeitig gab er zu, eine Partnerin zum Reden, Kuscheln und Liebhaben zu vermissen. Erzwingen wollte er eine neue Beziehung jedoch nicht. Hinter ihm liegen turbulente Jahre: Anfang 2023 zerbrach seine langjährige Ehe mit Iris Katzenberger (59). Vorausgegangen war ein öffentlich ausgetragenes Drama rund um das Dschungelcamp und Yvonne Woelke (46). Mit Yvonne ging Peter danach eine Beziehung ein, die im Frühjahr 2026 endete. Seiner Ex-Frau gönnt er ihr heutiges Liebesglück: "Ich habe es gelesen und es freut mich für Iris, dass sie einen neuen Partner hat. Mein früheres Leben spielt für mich aber keine Rolle mehr. Ich möchte einfach mein Leben genießen", stellte er gegenüber Bild klar.

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Instagram / peterklein_official Peter Klein, November 2024

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Sat. 1 Iris und Peter Klein

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