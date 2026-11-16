Haben Peter Klein und Jasmine schon "Ich liebe dich" gesagt?

Peter Klein (59) und Jasmine Holzmann haben sich noch nicht "Ich liebe dich" gesagt. Erst vor Kurzem machte der Realitystar seine neue Beziehung öffentlich. Im Interview mit Promiflash verrät er nun, wie es um die junge Liebe steht. Auf die Frage, wer von ihnen die berühmten drei Worte zuerst gesagt habe, antwortet Peter: "Dafür ist es vielleicht noch ein bisschen früh. Wir sind beide sehr verliebt und genießen gerade die gemeinsame Zeit." Mit einem Liebesgeständnis lassen sich die beiden also noch Zeit. Über ihre gemeinsame Zukunft sprechen sie dagegen schon jetzt. Denn Peter und Jasmine leben derzeit in unterschiedlichen Ländern und überlegen, wie sie künftig mehr Zeit miteinander verbringen können.

Die Frage, ob sie trotz der Entfernung schon gemeinsame Pläne schmieden, beantwortet Peter im Gespräch mit Promiflash ohne Zögern: "Natürlich! Momentan leben wir noch in zwei verschiedenen Ländern. Jasmine ist durch ihre Selbstständigkeit sehr flexibel und hat auch ein Zuhause auf Mallorca. Wir wägen gerade gemeinsam alle Möglichkeiten ab und freuen uns auf alles, was noch vor uns liegt." Jasmines berufliche Flexibilität und ihr Zuhause auf der Baleareninsel eröffnen dem Paar mehrere Möglichkeiten. Wo und wie Peter und Jasmine künftig leben möchten, lassen sie bislang offen. Vorerst genießen sie die Zeit, die sie miteinander verbringen können, und wollen in Ruhe entscheiden, welcher nächste Schritt für beide passt.

Kennengelernt haben sich Peter und Jasmine im Sommer 2026 bei einer Veranstaltung auf Mallorca. Die beiden verstanden sich auf Anhieb so gut, dass sie noch bei ihrer ersten Begegnung Telefonnummern austauschten. Jasmine kehrte danach zunächst nach Deutschland zurück, und eine Zeit lang hörten die beiden nichts voneinander. Erst Ende Oktober meldete sich Peter wieder bei ihr. Der Anlass für das Wiedersehen war zunächst ganz praktisch: Er hatte bei der Beauty-Expertin einen Botoxtermin geplant. Als sie sich wiedersahen, merkten beide jedoch schnell, dass sie sich zueinander hingezogen fühlten. Aus der flüchtigen Bekanntschaft auf Mallorca wurde so schließlich die Beziehung, über die Peter inzwischen auch öffentlich spricht.

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Imago Peter Klein, Bild-Renntag 2026

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Imago Peter Klein beim Kampfsport-Event "The Ultimate Hype" in Oberhausen

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