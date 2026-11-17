Trisha Paytas (38) nimmt kein Blatt vor den Mund: Die Contentcreatorin hat zugegeben, dass sie Sam Thompson (34) während ihrer gemeinsamen Zeit bei Celebrity Big Brother im Jahr 2017 nicht ausstehen konnte. Davon erzählte sie jetzt im Podcast "Great Company" von Jamie Laing (38). Ihren früheren Mitbewohner habe sie nicht ausstehen können. Für ihre frühere Abneigung fand sie klare Worte: "Wir hassten uns, er war schrecklich. Er war ein kleines Arschloch – sagt ihr das so in Großbritannien? Er war ein kleines Arschloch." Mittlerweile ist der Ärger aber verflogen. Trisha trägt dem Realitystar nichts mehr nach. Sollten sich die beiden noch einmal begegnen, würde sie ihm nicht unfreundlich begegnen. "Aber weißt du was, kein böses Blut", betonte sie im Podcast.

Was sie genau an Sam störend fand, erklärte Trisha ebenfalls. Er sei ihr damals arrogant und überheblich vorgekommen und habe auf sie wie ein privilegierter junger Mann gewirkt. Mit solchen Männern sei sie damals überhaupt nicht klargekommen. Die Schuld sieht sie dabei nicht nur bei ihm. "Ich war das Chaos in dieser Show, also habe ich mich in der Show auch bei ihm entschuldigt", gestand die Influencerin. Die beiden verbrachten nicht allzu viel Zeit miteinander im Haus. Trisha verließ die Sendung schon nach elf Tagen auf eigenen Wunsch. Sam blieb hingegen bis zum Finale und belegte am Ende den dritten Platz. Ihre Abneigung hatte Trisha schon damals vor laufender Kamera gezeigt. Im Sprechzimmer bezeichnete sie Sam und Jordan Davies als unreif. Außerdem machte sie klar, dass sie die Nähe der beiden kaum aushalten konnte.

Inzwischen erklärt Trisha ihre heftige Reaktion vor allem mit ihrem damaligen Gesundheitszustand. 2017 sei sie "psychisch sehr krank" gewesen, schilderte sie im Podcast. Bevor sie an der Show teilgenommen hatte, war sie noch nie in einer Therapie gewesen. Junge Männer hätten sie damals grundsätzlich eingeschüchtert. Sams Auftreten habe sie an die beliebten Jungs aus ihrer Schulzeit erinnert. Von denen sei sie nach eigener Aussage schlecht behandelt worden. Ihr Urteil über Sam sieht sie inzwischen deshalb anders: "Er ist wahrscheinlich in Ordnung, wahrscheinlich ist er reifer geworden, ich weiß nichts über ihn." Zuvor hatte Trisha bereits über ein anderes Kapitel ihrer Vergangenheit gesprochen: ihre Verbindung zu Aaron Carter (†34).

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Getty Images Trisha Paytas im Februar 2025

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Instagram / samthompsonuk Sam Thompson beim Sport 2025

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