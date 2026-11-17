Amira Aly (34) gönnt sich nach der Geburt ihrer Tochter eine berufliche Auszeit. Wer am heutigen Dienstag wie gewohnt eine neue Folge ihres Podcasts "Amira +1" bei Podimo erwartet hatte, wurde überrascht: Statt der üblichen Ausgabe von rund 45 Minuten bekamen die Hörer nur eine 19 Sekunden lange Aufnahme zu hören. Unter dem Titel "Nachricht aus dem Wochenbett" kündigte die Moderatorin darin eine Pause von zwei Wochen an. Amira möchte sich nach der Geburt zunächst ausreichend Zeit zur Erholung nehmen und die ersten Augenblicke mit ihrem Baby ganz bewusst genießen. In einer kurzen Sprachnachricht erläutert sie persönlich, weshalb die aktuelle Mitteilung diesmal etwas kürzer ausfällt: "Hallo ihr Lieben, ihr wundert euch bestimmt, warum es hier noch keine neue Folge online gibt. Das liegt daran, dass ich noch ein bisschen im Wochenbett bin und mich noch ein bisschen ausruhe."

Trotz der Pause scheint die Vorfreude auf die Rückkehr bereits groß zu sein: "Aber ich freue mich total auf euch, auf alle Themen, die jetzt kommen. Vielen Dank für euer Verständnis." Auch in der Beschreibung der Folge wird darauf hingewiesen, dass es in den nächsten zwei Wochen ruhiger um das Format wird. Das Podcast-Team bedankt sich zugleich bei den Zuhörern für ihr Verständnis und die zahlreichen herzlichen Nachrichten. Nach der kurzen Pause soll "Amira +1" anschließend wieder wie gewohnt weitergeführt werden. Welche neuen Themen die Moderatorin dann konkret anpacken will, hat sie bislang allerdings noch nicht verraten.

Schon in den vergangenen Tagen hatte Amira ihre Fans an ihrem frischen Familienglück teilhaben lassen. Auf Instagram teilte sie einige sehr persönliche Bilder rund um die Geburt ihrer Tochter. Auf einer der Aufnahmen ist die Moderatorin in einem Krankenhausbett zu sehen. Dabei hält sie ihr neugeborenes Mädchen ganz nah an ihrer Brust. Auf dem Bild ist das Neugeborene größtenteils in eine hellgrüne Decke eingehüllt. Die Aufnahmen vermitteln einen Eindruck von den vertrauten und emotionalen Augenblicken zwischen Mutter und Kind unmittelbar nach der Geburt.

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Internet-Bekanntheit

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