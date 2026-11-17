Schwere Vorwürfe gegen Will Smith (58): Der Schauspieler wird von seinem einstigen engen Freund Bilaal Salaam verklagt. Wie TMZ berichtet, wirft Bilaal dem Hollywoodstar einen sexuellen Übergriff vor, der sich bereits im Jahr 2019 ereignet haben soll. Passiert sein soll der Vorfall auf einer Afterparty in Hollywood, die im Anschluss an die Premiere von Wills Film "Aladdin" stattfand. In der Klage, die dem Portal vorliegt, schildert Bilaal, Will habe ihm über der Kleidung an den Penis gefasst und ihn rund zehn Sekunden lang festgehalten. Losgelassen habe ihn der Schauspieler angeblich erst, als Bilaal ihn von sich gestoßen und lautstark protestiert habe. Will weist die Anschuldigung entschieden zurück. "Diese Behauptung ist falsch. Sie hat nie stattgefunden", stellte sein Anwalt gegenüber TMZ klar.

In seiner Klage beschreibt Bilaal auch, wie der Abend aus seiner Sicht verlaufen sein soll. Demnach hätten die beiden auf der Feier zunächst gemeinsam ein Video gedreht. Will soll dabei bemerkt haben, dass Bilaals Brustwarzen "glänzend" aussähen, und danach gestöhnt haben. Die Situation sei Bilaal so unangenehm gewesen, dass er sich allein in eine Ecke gestellt habe. Nach dem angeblichen Griff habe sich Will bei ihm entschuldigt. Später soll der Schauspieler zusammen mit seiner Frau Jada Pinkett Smith (55) erneut auf Bilaal zugegangen sein und erklärt haben, etwas betrunken gewesen zu sein. Außerdem soll er Bilaal gebeten haben, Stillschweigen zu bewahren. Andernfalls könnten andere Menschen ihn für schwul halten, was seiner Karriere schaden würde, soll er zur Begründung gesagt haben. Bilaal gibt an, er habe sich "beschämt, gedemütigt und verängstigt vor diesen Konsequenzen" gefühlt. Vergeben habe er Will zwar nicht, die Sache habe er damals aber hinter sich lassen wollen.

Wills Anwalt wehrt sich unterdessen gegen die Vorwürfe. Er wirft Bilaal vor, bereits seit Jahren reißerische und unwahre Behauptungen über den Schauspieler und dessen Familie zu verbreiten. Diese seien bisher entweder abgewiesen oder widerlegt worden. "Er hat es immer und immer wieder getan, wobei jede neue Lüge noch ungeheuerlicher ist als die vorherige und alle völlig unwahr. Wir werden seine Lügen weiterhin energisch vor Gericht anfechten", erklärte er gegenüber TMZ. Es ist nicht die einzige juristische Auseinandersetzung zwischen Bilaal und der Familie Smith: Auch mit Jada liegt er im Rechtsstreit. Von der Schauspielerin fordert er 2,7 Millionen Euro, da sie ihn angeblich körperlich bedroht haben soll. Jada weist laut TMZ jegliches Fehlverhalten zurück. Sie hat bereits beantragt, Teile von Bilaals Klage abweisen zu lassen. Für Will und Jada gilt die Unschuldsvermutung.

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Getty Images Will Smith, Mai 2024

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Instagram / jadapinkettsmith Jada Pinkett-Smith in Dubai

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