Tom Holland (30) startet mit neuem Selbstvertrauen in die nächste Phase seiner Karriere. Nach den Dreharbeiten zu Christopher Nolans (56) Film Die Odyssee fühlt sich der Schauspieler deutlich gestärkt. Das verriet er jetzt bei einer Vorführung im Londoner BFI IMAX, wie OK! berichtet. Die Anerkennung durch den Starregisseur habe ihm zusätzliches Selbstvertrauen gegeben. Was er aus dem Projekt mitnimmt, fasste Tom so zusammen: "Ich würde sagen, es sind Selbstvertrauen und der Ehrgeiz, herauszufinden, was sonst noch auf mich wartet." Seine nächste Aufgabe steht bereits fest: Der Brite widmet sich als Nächstes einem Biopic über die Tanzlegende Fred Astaire. Für Tom bedeutet das Projekt zugleich eine Rückkehr zu seinen eigenen Anfängen. Bevor er als Schauspieler durchstartete, sammelte er nämlich bereits Erfahrungen als Tänzer.

Wie Tom selbst erzählte, bewundert er den Filmemacher bereits seit vielen Jahren. Die gemeinsame Zeit am Set, eine private Vorführung des fertigen Films bei Christopher zu Hause und dessen anerkennendes Schulterklopfen seien für ihn der ideale Auftakt für seinen weiteren beruflichen Weg gewesen. "Er hat mir als Schauspieler ein Maß an Selbstvertrauen gegeben, von dem ich nicht weiß, ob ich es vorher hatte, und ich bin sehr dankbar, dass ich das aus dieser Erfahrung mitnehmen kann", erklärte Tom. Doch nicht nur der Regisseur habe ihn bestärkt. Auch seine Partnerin Zendaya (30), die anderen Mitglieder des Ensembles und das Filmteam hätten dazu beigetragen, dass er seine nächste Rolle mit einem Gefühl des Erfolgs und neuer Zuversicht angehen könne. Besonders hob der Schauspieler zudem Produzentin Emma Thomas (54) hervor: "Das ist es, was Chris und Emma so gut machen: Sie unterstützen ihre Schauspieler wirklich."

An "Die Odyssee" beeindruckte ihn besonders, wie Christopher trotz der enormen Dimensionen des Projekts die emotionale Ebene seiner Figuren nicht aus den Augen verlor. "Ich finde, das Erstaunliche an Chris ist, dass er Größe erschaffen kann, ohne dabei das Herz und die Seele dessen zu opfern, was die Figuren antreibt", schwärmte Tom. Für einen amüsanten Moment sorgte bei der Londoner Vorführung allerdings die gestochen scharfe Bildqualität. Auf der etwa 20 Meter hohen IMAX-Leinwand entdeckte Tom nämlich ausgerechnet einen Pickel in seinem allerersten Filmmoment. "Ich war sehr verärgert darüber, dass mein Pickel den Film eröffnet. Es ist buchstäblich die Eröffnungsszene. Wenn man mich zum ersten Mal sieht, ist er direkt da", scherzte der Schauspieler.

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Imago Christopher Nolan und Tom Holland bei der Indienpremiere von "Die Odyssee" in Mumbai

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim deutschen Fan-Event zu "Spider-Man: Brand New Day" in Berlin

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