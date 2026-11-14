Christopher Nolan rechnet mit KI-Ausreden der Firmen ab

Christopher Nolan (56) sieht beim Umgang mit künstlicher Intelligenz vor allem die Filmstudios in der Pflicht. Im Podcast "Hollywood Insiders" betonte der Regisseur und amtierende Präsident der Directors Guild of America (DGA), dass die Rechteinhaber selbst gegen die unerlaubte Nutzung ihrer Werke vorgehen müssten. Als Beispiel führte der "Inception"-Regisseur sein neuestes Werk "The Odyssey" an. Im Abspann des Films findet sich erstmals ein rechtlicher Hinweis, der untersagt, das Epos einzulesen oder als Trainingsmaterial für künstliche Intelligenz zu verwenden. Über diesen Zusatz zeigte sich Christopher ausdrücklich erfreut. Gleichzeitig machte er deutlich, dass Filmschaffende ihre Werke in den meisten Fällen nicht eigenständig schützen können. Der Grund dafür liegt darin, dass die Urheberrechte üblicherweise nicht bei ihnen selbst, sondern bei den Studios liegen.

Im Gespräch übte der Regisseur außerdem deutliche Kritik daran, wie Unternehmen den Begriff KI verwenden. "KI ist ein viel zu weit gefasster Sammelbegriff. Er beschreibt zu viele Dinge und wird von Unternehmen benutzt, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen", erklärte er. Die Technologie werde dabei wie ein unkontrollierbares "Frankensteins Monster" dargestellt, für dessen Auswirkungen niemand verantwortlich sein müsse. Gegen diese Darstellung müsse man sich seiner Ansicht nach entschieden wehren. Schließlich gebe es längst Gesetze, die Menschen und Kreative schützen. Auch die Berufung auf Fair-Use-Regelungen bei der Verwendung geschützter Inhalte werde seiner Einschätzung nach langfristig vor Gericht keinen Bestand haben. Die Directors Guild of America wolle deshalb erreichen, dass die Studios ihre Verantwortung für den Schutz der Urheberrechte wahrnehmen.

Bereits nach seiner Wahl zum Präsidenten der Directors Guild of America im September hatte Christopher das Thema angesprochen. Gegenüber Deadline erklärte er damals, die bestehenden Schutzmaßnahmen gegen KI seien zwar ein guter Anfang, aber noch nicht ausreichend. Kreative müssten künftig mitbestimmen können, wie die Technologie eingesetzt wird und welche rechtlichen Rahmenbedingungen dafür gelten. Für Filmschaffende spielt dabei auch die finanzielle Seite eine Rolle. Zwar liegen die Urheberrechte an ihren Werken meist nicht bei den Regisseuren selbst. Ihre Einnahmen und Tantiemen seien laut Christopher jedoch davon abhängig, dass die Studios diese Rechte angemessen verwerten. Wie weit die Konkurrenz durch KI inzwischen reichen kann, verdeutlichte das KI-Studio Fountain O mit "Odysseus: The Fall". Der rund 135 Minuten lange Film wurde vollständig mithilfe KI-generierter Modelle produziert – ohne echte Schauspieler, reale Drehorte oder klassische Kameras. Wie Christophers Werk erzählt auch diese Produktion eine Geschichte rund um den antiken Helden Odysseus.

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

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