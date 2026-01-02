Nach Autounfall: Anthony Joshuas Fahrer wurde angeklagt

Boxstar Anthony Joshua (36) überlebte einen tragischen Autounfall, bei dem zwei seiner engsten Vertrauten ums Leben kamen. Der ehemalige Schwergewichts-Champion und Olympiasieger saß auf dem Rücksitz eines Wagens, der auf einer stark befahrenen Schnellstraße in Nigeria mit einem stehenden Lastwagen kollidierte. Während Joshua laut TMZ bereits zwei Tage nach dem Unfall die Klinik verließ, trifft ihn nun der Verlust seiner Trainer Sina Ghami und Latif Ayodele schwer. Der Fahrer des Unfallwagens, Adeniyi Mobolaji Kayode, muss sich währenddessen vor Gericht verantworten.

Wie TMZ berichtet, wurde Adeniyi bereits dem Magistratsgericht in Sagamu vorgeführt, und der Fall ist nun bis zum 20. Januar vertagt. Dem 46-Jährigen wird dabei eine gefährliche, fahrlässige und rücksichtslose Fahrweise zur Last gelegt. Außerdem soll er das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis gelenkt haben. Details zu einem möglichen Strafmaß stehen bisher noch aus, während Anthony unterdessen um seine Trainer trauert, die über Jahre hinweg sowohl beruflich als auch privat als eingeschworenes Team zusammenstanden.

Kraft- und Konditionstrainer Sina Ghami und Trainer Latif Ayodele waren für Anthony nicht nur professionelle Mentoren, sondern auch enge Vertraute, die ihn durch seine härtesten Trainingseinheiten und größten Erfolge begleiteten. Nach dem fatalen Unfall steht der Boxstar nun vor der schweren Aufgabe, neben seiner eigenen Genesung auch den Verlust seiner Freunde zu verarbeiten. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie es für den Fahrer Adeniyi Mobolaji Kayode weitergeht und wie das Gericht in diesem herzzerreißenden Fall entscheiden wird.

Getty Images Anthony Joshua bei einer Pressekonferenz 2025

Getty Images Anthony Joshua vor dem Schwergewichtsduell gegen Jake Paul in Miami

Leigh Dawney / Freier Fotograf / Anthony Joshua in London

