Anthony Joshua bricht sein Schweigen nach Unfall-Drama

Ende Dezember war Anthony Joshua (36) in einen Autounfall verwickelt, der ihn schwer verletzt ins Krankenhaus brachte. Bisher meldete der Boxer sich aber nicht persönlich zu Wort. Das ändert sich jetzt, denn in einem sechsminütigen YouTube-Video bezieht er Stellung zu dem Vorfall und spricht den Familien der verstorbenen Unfallopfer sein Beileid aus. Es kamen seine beiden Trainer und enge Freunde ums Leben. "Ich habe schon zuvor Menschen verloren, aber ich glaube nicht, dass ich jemals Menschen wie diese verloren habe – meine rechte und meine linke Hand. Ich habe nicht einmal bemerkt, dass ich der Große bin, weil Giganten an meiner Seite waren, die mich beschützt und abgeschirmt haben", meint Anthony sichtlich emotional.

Er wolle in Zukunft alle Hebel in Bewegung setzen, um den Familien seiner beiden Freunde dabei zu helfen, ihre Träume und Ziele zu erfüllen. "Eines Tages wird meine Zeit kommen, und ich habe auch überhaupt keine Angst davor. Es ist sogar beruhigend zu wissen, dass zwei Brüder auf der anderen Seite auf mich warten", meint der Sportler weiter. Dennoch sei es eigenartig, zurückzubleiben. Mit Sina Ghami und Kevin Ayodele, die beide zu Anthonys Trainerstab gehörten, ist er seit seiner Kindheit befreundet. Die beiden waren immer da: "Das ist verrückt für mich, weil wir einfach zusammen aufgewachsen sind, und dann denke ich mir: 'Wow, wie ist das möglich?'"

Der Autounfall ereignete sich am 29. Dezember in Nigeria. Anthony war mit seinen Freunden in einem Lexus unterwegs. Der Wagen kollidierte mit einem Lastwagen, der am Straßenrand stand. Bereits Anfang Januar wurde der Fahrer des Wagens für den Unfall verantwortlich gemacht. Dieser muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Ihm wird unter anderem eine gefährliche, fahrlässige und rücksichtslose Fahrweise ohne gültigen Führerschein vorgeworfen. Anthony soll aus dem Vorfall bereits seine Konsequenzen gezogen haben. Sein Onkel offenbarte gegenüber der Zeitung The Punch, dass der Olympia-Sieger darüber nachdenke, seine Karriere zu beenden. Bisher gab es aber noch keine offizielle Bekanntgabe.

Getty Images Anthony Joshua vor dem Schwergewichtsduell gegen Jake Paul in Miami

Leigh Dawney / Freier Fotograf / Anthony Joshua in London

