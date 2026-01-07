Nach Unfall: Anthony Joshua will wohl Karriere beenden

Nach dem tragischen Unfall in Nigeria steht Anthony Joshua (36) möglicherweise vor dem Ende seiner Karriere als Profi-Boxer. Laut seinem Onkel Adedamola Joshua habe der 36-Jährige seiner Familie bereits mitgeteilt, dass er sich aus dem Ring zurückziehen wolle. Der Tod seines Personal Trainers Latif Ayodele und seines Konditionstrainers Sina Ghami bei dem Vorfall am 29. Dezember 2025 habe diese Entscheidung beeinflusst, erklärte der Onkel gegenüber der Zeitung "The Punch". Anthony selbst überlebte den Zusammenstoß mit einem geparkten Lastwagen schwer verletzt, während seine beiden Begleiter, beide ebenfalls 36 Jahre alt, den Unfall nicht überlebten. Laut Augenzeugen war Anthony nach dem Vorfall vollkommen schockiert und zunächst nicht in der Lage zu sprechen.

Wie bekannt wurde, konnte Anthony unmittelbar vor dem Unfall noch von seinem ursprünglichen Platz auf dem Beifahrersitz auf die Rückbank wechseln – eine Entscheidung, die ihm offenbar das Leben rettete. Der Fahrer des Wagens, Adeniyi Mobolaji Kayode, wurde inzwischen wegen fahrlässiger Tötung und mehrfacher Verkehrsdelikte angeklagt. Für den 20. Januar ist eine Anhörung vor Gericht anberaumt, wie Gala berichtet. Anthony, der nur zehn Tage vor dem Unfall bei einem medienwirksamen Kampf gegen Social-Media-Star Jake Paul (28) einen k.o.-Sieg gefeiert hatte, drückte seine Trauer in sozialen Medien aus. Mit einem emotionalen Bild und den Worten "My Brothers Keeper" gedachte er der beiden Verstorbenen, deren Beerdigungen vor wenigen Tagen in London stattfanden.

Für Anthony, dem einstigen Schwergewichts-Weltmeister und Olympiahelden von 2012, ist dieser Unfall nicht nur eine körperliche Erschütterung, sondern auch eine emotionale Zäsur. Die enge Verbindung zu seinen Verstorbenen begann früh in seiner Karriere und formte sowohl sein Training als auch seinen sportlichen Erfolg. Die beiden Trainer hatten ihn jahrelang begleitet und waren ein stabiler Anker in seiner Laufbahn. Laut Aussagen seiner Familie war der Gedanke an ihren Schmerz während seiner Kämpfe immer präsent. Ob Anthony nun tatsächlich endgültig den Rückzug aus dem Boxsport antreten wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die persönlichen Verluste für ihn einen tiefen Einschnitt bedeuten.

Getty Images Anthony Joshua vor dem Schwergewichtsduell gegen Jake Paul in Miami

Leigh Dawney / Freier Fotograf / Anthony Joshua in London

Getty Images Anthony Joshua bei einer Pressekonferenz 2025