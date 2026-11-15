Darum wollte Tyson Furys Vater den Kampf gegen Joshua nicht

John Fury (62) hält nichts von dem Kampf, auf den viele Boxfans seit Jahren warten. Der Vater von Tyson Fury (38) wollte nicht, dass sein Sohn am 11. Dezember im Principality Stadium in Cardiff gegen Anthony Joshua (37) in den Ring steigt. Er hätte den Kampf am liebsten ganz verhindert und macht daraus auch kein Geheimnis. Noch bevor das Aufeinandertreffen offiziell verkündet wurde, fand er gegenüber der BBC klare Worte: "Ich sage es jetzt vor laufender Kamera: Ich hoffe, dass es niemals passiert." Nun soll das Aufeinandertreffen trotzdem stattfinden – und John hat gleich mehrere Sorgen. Einerseits fürchtet er, dass sich die beiden Kraftpakete mit ihrer nach wie vor gewaltigen Schlagkraft schwer verletzen könnten. Andererseits beschäftigt ihn die Frage, was nach dem Schlussgong auf den Verlierer zukommt. Weil er um die psychische Gesundheit seines Sohnes bangt, kündigte John außerdem an, beim Kampf nicht am Ring zu sitzen.

Über das Duell wird bereits seit rund zehn Jahren diskutiert – und genau das macht es für John so heikel. "Der Verlierer wird so viel Kritik abbekommen, dass er damit nicht klarkommen wird", erklärte er im Gespräch mit der BBC. Auch rein körperlich hält er das Ganze für riskant: "Obwohl diese beiden Kerle nicht mehr in Bestform sind, haben sie immer noch viel Kraft und könnten einander weiterhin verletzen." Beide Sportler waren in ihrer Karriere vereinigte Schwergewichtsweltmeister. Dass einer von ihnen nach so einer Karriere zum Gespött wird, möchte John nicht erleben: "Und man möchte einfach nicht sehen, wie einer der beiden, nachdem sie große Champions waren, danach herumläuft und von den Leuten ausgelacht wird." Den Weg für den lukrativen Kampf hatten Anthony und Tyson im Juli freigemacht. Anthony setzte sich gegen Kristian Prenga durch, Tyson schlug Mariusz Wach. Während John fernbleiben will, wird Anthonys langjähriger Promoter Eddie Hearn am Ring erwartet.

Johns ablehnende Haltung passt zu dem zuletzt angespannten Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Im Frühjahr sprach Tysons Ehefrau Paris Fury von einem Zerwürfnis in der Familie. Auslöser war, dass der Boxer gegen den Willen seines Vaters sein Comeback im Schwergewicht angekündigt hatte. Davon ließ sich der Sportler nicht abhalten. Er stieg wieder in den Ring und besiegte Anfang April Arslanbek Makhmudov. Johns Sorge um die seelische Verfassung seines Sohnes hat einen persönlichen Hintergrund: Er hatte aus nächster Nähe miterlebt, wie Tyson nach einer Depression den Weg zurück an die Spitze des Boxsports fand. Vor diesem Hintergrund macht er sich nun besonders große Sorgen darüber, welche psychischen Folgen eine Niederlage gegen Anthony haben könnte.

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Getty Images John und Tyson Fury im Februar 2015

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Getty Images Anthony Joshua vor dem Schwergewichtsduell gegen Jake Paul in Miami

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