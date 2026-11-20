Hat Brody Jenner (43) etwa einen Schönheitseingriff vornehmen lassen? Aktuelle Instagram-Fotos des Realitystars sorgen derzeit für Spekulationen über sein verändertes Aussehen. Einige Social-Media-Nutzer glauben, dass die Augen des ehemaligen The Hills-Darstellers auf den neuen Aufnahmen deutlich offener wirken als früher. Auf der Plattform X verglich ein User deshalb ältere Eventfotos mit den jüngsten Schnappschüssen und äußerte den Verdacht, Brody könnte sich einer Oberlidstraffung unterzogen haben. Bei diesem Eingriff, auch Upper Bleph genannt, wird überschüssiges Haut- und Muskelgewebe am oberen Augenlid entfernt, gegebenenfalls auch kleinere Fettpolster. Dadurch kann der Blick wacher erscheinen oder das Sichtfeld verbessert werden. Ob der Realitystar tatsächlich eine solche Operation hatte, ist bislang allerdings reine Spekulation. Wie die Daily Mail berichtet, blieb eine Anfrage an sein Management zunächst unbeantwortet.

Unter den Fans gehen die Meinungen zu Brodys Aussehen auseinander. Während einige hinter den aktuellen Fotos eine Schönheitsoperation vermuten, verweisen andere darauf, dass manche Vergleichsbilder fast 20 Jahre alt sind und sich das Gesicht im Laufe der Zeit ganz natürlich wandelt. Wie stark sich gerade eine Oberlidstraffung auf das Erscheinungsbild von Männern auswirken kann, erklärte Schönheitschirurg Terry Dubrow (68), bekannt aus der Sendung "Botched", bereits im Mai gegenüber der Daily Mail. Dabei warnte er vor den Folgen eines zu umfangreichen Eingriffs: "Es ist der einzige schönheitschirurgische Eingriff, bei dem bereits zwei bis drei Millimeter zu viel entfernte Haut dazu führen können, dass ein Mann nicht nur völlig anders, sondern auch seltsam und peinlich verändert aussieht." Trotz Kosten von teilweise mehr als 13.000 Euro sei die vergleichsweise wenig invasive Operation gerade bei Prominenten beliebt, da sie meist eine schnelle Rückkehr vor die Kamera oder auf den roten Teppich ermögliche.

Brody gehört selbst einer der berühmtesten Familien Hollywoods an. Der Realitystar ist der Sohn von Caitlyn Jenner (77) und der Schauspielerin Linda Thompson (76). Neben seinem Bruder Brandon Jenner (45) zählen auch Kylie und Kendall Jenner (31) sowie weitere Halbgeschwister zu seiner großen Patchworkfamilie. Abseits der Spekulationen über einen möglichen Schönheitseingriff erhielt der 43-Jährige für seine neuen Fotos zahlreiche Komplimente. Einige Nutzer zogen dabei sogar Vergleiche mit seinen prominenten Verwandten. "Er ist der schönste Jenner, vergesst Kylie und Kendall", schrieb ein User auf X. Andere konnten die Diskussion um sein Aussehen hingegen nicht nachvollziehen. Ein Nutzer verwies darauf, dass sich Gesichtszüge über die Jahre ganz natürlich wandeln: "So kompliziert ist es wirklich nicht: Das Altern verändert dein Gesicht, einschließlich des Fetts um Augen und Wangen. Jemanden heute mit Bildern von vor zwei Jahrzehnten zu vergleichen, ergibt keinen Sinn."

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Instagram / tiablanco Brody Jenner und Tia Blanco

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Getty Images Brody Jenner, 2022

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