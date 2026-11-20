Laura Maria Lettgen (31) äußert Zweifel daran, dass die neue Staffel von Forsthaus Rampensau Germany noch ausgestrahlt wird. Im Interview mit Blitzlichtgewitter sprach die Influencerin über die überraschende Verschiebung der bereits abgedrehten Folgen. Nach eigenen Angaben kennt sie inzwischen den Hintergrund – und schätzt die Angelegenheit als ernst ein. "Es kann wirklich gut sein, dass es nicht ausgestrahlt wird. Also, ich weiß jetzt, um was es geht. Und das ist halt kein Larifari", erklärte Laura. Was genau vorgefallen sein soll, verriet sie allerdings nicht. Mit ihrer Aussage machte sie lediglich deutlich, dass sie hinter der Verzögerung mehr als eine schnell zu klärende Kleinigkeit vermutet. Ob die Staffel tatsächlich dauerhaft unter Verschluss bleibt, ist damit weiterhin offen. Laura hält dieses Szenario nach ihrem aktuellen Kenntnisstand aber offenbar für möglich.

Auch weitere Nachfragen brachten die Influencerin nicht dazu, konkrete Hintergründe zu nennen. "Ja, und es ist gar nicht mal so geil", sagte sie über die Situation. Die Frage, ob sie selbst mit dem Anlass für die Verschiebung in Verbindung steht, ließ Laura ebenfalls unbeantwortet. Stattdessen berief sie sich gegenüber Blitzlichtgewitter auf ihre Verschwiegenheitspflicht. Dabei konnte sie sich einen Seitenhieb auf andere Realitystars nicht verkneifen: "Also, ich darf ja nicht spoilern. Ich bin nicht so wie meine Kollegen, um hier alles immer zu spoilern." Wen sie damit meinte, führte sie nicht aus. Trotz ihrer skeptischen Einschätzung wünscht sich Laura jedoch, dass die fertigen Folgen irgendwann veröffentlicht werden. "Ich hoffe trotzdem, dass man es irgendwann mal sehen kann", betonte sie. Vollständig aufgegeben hat sie die Hoffnung auf eine Ausstrahlung also noch nicht.

Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" war bereits fertig produziert und beworben worden. Als Starttermin war ursprünglich der 6. November 2026 vorgesehen. Joyn verschob die Veröffentlichung jedoch kurzfristig auf das kommende Jahr und nannte dafür "produktionstechnische Gründe". Einen endgültigen Verzicht auf die Ausstrahlung hat der Streamingdienst damit bislang nicht angekündigt. Laut Bild sollen zwei Realitystars die Dreharbeiten im österreichischen Preims in Kärnten vorzeitig verlassen haben. Darüber hinaus berichtete das Blatt von schweren Rassismusvorwürfen im Zusammenhang mit einem heftigen Streit zwischen zwei Frauenduos. Welche Kandidatinnen daran beteiligt gewesen sein sollen und was sich konkret ereignet haben soll, ist bislang weder öffentlich geklärt noch offiziell bestätigt. Auch Laura nannte in ihrem Interview keine Einzelheiten, die diese Fragen beantworten würden.

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Imago Laura Blond bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Joyn Laura Lettgen, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin

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