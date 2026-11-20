Da waren's nur noch drei: Nach Simon Krätschmer kehrt nun auch Daniel "Budi" Budiman dem Bohnenkosmos den Rücken. Zum Ende des Jahres 2026 steigt der Mitgründer nach 15 Jahren offiziell bei der Medienproduktionsfirma Beans Entertainment aus, die hinter dem beliebten Livestreamkanal Rocket Beans TV steht – und zwar nicht nur als Angestellter, sondern auch als Gesellschafter. Das verkündete er nun in einem ausführlichen Statement im Rocket-Beans-Blog. Über Nacht fiel diese Entscheidung allerdings nicht: Der Schritt sei über lange Zeit in ihm gereift, und die übrigen Gesellschafter seien schon länger eingeweiht gewesen. Etienne "Eddy" Gardé, Nils Bomhoff und Arno Heinisch dankt Budi ausdrücklich für den Rückhalt auf diesem Weg. Komplett von der Bildfläche verschwinden wird der Moderator aber dennoch nicht: Wenn es für alle Seiten passt, könnte er gelegentlich weiterhin vor oder hinter der Kamera mitwirken. Zwei Termine stehen bereits fest im Kalender – das Finale von "Morriton Manor" sowie die Moderation des neuen Arte-Formats "arteficial".

Als Beweggrund für seinen Abschied nennt Daniel das Bedürfnis nach tiefgreifenden Veränderungen. Hinter ihm und dem Unternehmen lägen bewegte Jahre voller Unruhe. Im Rückblick auf seine Zeit in der Branche geht er dabei durchaus hart mit sich selbst ins Gericht: "Oft war ich neben dem 'B' in Beans auch das Haar in der Suppe: zu kritisch, zu vorsichtig, zu ängstlich für diese ultraschnelle, laute und fordernde Aufmerksamkeitsindustrie", schreibt er im Blog. Auch seine einstige Funktion als geschäftsführender Gesellschafter und seine Auftritte vor der Kamera bewertet er heute selbstkritisch. Darüber hinaus hätten ihm die Kraft und die Belastbarkeit gefehlt, um als Unternehmer in herausfordernden Zeiten die Verantwortung für zahlreiche Mitarbeitende und deren Schicksale angemessen zu schultern. Ab dem kommenden Jahr will Budi daher vorrangig hinter den Kulissen arbeiten und sein Glück abseits der Unterhaltungs- und Werbewelt suchen. Konkrete neue Projekte behält er zwar noch für sich, beschreibt seinen Neuanfang aber herrlich kulinarisch: "Mit ordentlich Erfahrungen im Gepäck, Narben im Gesicht und Geschichten im Herzen freue ich mich nun, ab dem nächsten Jahr auf neue Rezepte zu stoßen und auch mal was Neues zu kochen."

Für Daniel waren die Rocket Beans stets deutlich mehr als bloß ein Arbeitsplatz. In seinem Blogbeitrag lässt er durchgemachte Nächte, Reibereien und Lachanfälle Revue passieren – ebenso wie Begegnungen auf Events und unzählige gemeinsame Erlebnisse mit langjährigen Weggefährten wie Eddy, Arno, Nils und Simon Krätschmer. Auch um Letzteren hatte es im vergangenen Jahr erhebliche Turbulenzen gegeben: Nach einem monatelangen, anwaltlich begleiteten Klärungsprozess gaben die Rocket Beans im Mai 2026 die endgültige Trennung bekannt – Simon schied damals sowohl als Moderator als auch als Gesellschafter komplett aus dem Unternehmen aus. Im Oktober 2026 sorgte er schließlich mit einem ganz anderen Vorhaben für Schlagzeilen und kündigte an, eine politische Partei gründen zu wollen. Trotz seines eigenen klaren Schnitts unterstreicht Budi nun, wie tief er emotional noch immer mit dem Projekt verwurzelt ist. Er sei stolz darauf, Teil dieser gemeinsamen Reise gewesen zu sein – und wolle auch künftig das "B" in Beans bleiben, wenn auch aus einem neuen Blickwinkel.

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Getty Images Simon Krätschmer, Daniel Budiman, Etienne Gardé and Nils Bomhoff von "Rocket Beans" im Februar 2017

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Imago Nils Bomhoff (3 v. l.) von Rocket Beans im August 2024 in Köln

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