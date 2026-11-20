Edda Pilz (25) lässt ihre Fans erneut ganz nah an ihrer Genesung nach der Nasenkorrektur teilhaben. Rund zwei Wochen nach ihrer Nasenrevision teilte die Fitnessinfluencerin ein neues Reel auf Instagram. Darin legt sie zu Hause zum ersten Mal selbst Hand an: "Ich packe meine neue Nase aus." Gesagt, getan: Edda entfernt ihre zweite Schiene: "Die haben sie mir in die Fresse gesetzt, nachdem ich meine Nase das erste Mal gesehen habe. Das war ein sehr verstörender Anblick." Auch mehrere Lagen Tape zieht die Content Creatorin ab. Beim behutsamen Freilegen der noch stark geschwollenen Nase hatte sie zunächst Sorge, "etwas kaputtzumachen". Als Edda schließlich in den Spiegel blickte, war der Schreck groß: "Oh mein Gott, ich sehe aus wie Avatar." Damit spielte die Influencerin auf die blaue Figur an, die Zoë Saldaña (48) in den Avatar-Filmen verkörpert.

Die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnern zieht ein ernüchterndes Fazit: "Die ist so geschwollen. Oh mein Gott, ich sehe so schlimm aus." Laut ihr wirke die Nase "tausendmal größer als vorher". In einem schriftlichen Hinweis betont Edda, dass dies nicht das Endergebnis sei. Haut, Gewebe, Blutgefäße und Lymphbahnen seien durch den Eingriff belastet. Bei einer Revision könnten Narbengewebe und ein erschwerter Lymphabfluss die Schwellung noch verstärken. "Besonders die Nasenspitze kann deshalb über viele Monate geschwollen bleiben", meint sie. Das endgültige Resultat lasse sich womöglich erst nach 12 bis 18 Monaten beurteilen, bei einer Revision sogar noch später. "Was ihr jetzt seht, ist noch lange nicht das endgültige Ergebnis. Erst in den kommenden Monaten wird die Nase nach und nach definierter", erklärt Edda. Sie möchte den Heilungsprozess weiterhin transparent zeigen. Eine Nasen-OP sei schließlich kein kleiner Eingriff – und die Genesung verlaufe bei jedem anders.

Für ihre Offenheit hatte Edda nach der Nasen-OP allerdings auch reichlich Hate einstecken müssen. Schon vor einer Woche hatte sie sich deshalb in ihrer Story gegen die negativen Kommentare gewehrt. Besonders störte sie der Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Transparenz und der Kritik an ihren ehrlichen Einblicken. Dabei machte sie unmissverständlich klar: "Am Ende ist es mein Gesicht, mein Körper und meine Entscheidung." Verständnis oder Nachahmer erwartete sie nicht. Stattdessen wünschte sie sich schlicht Respekt für ihre Entscheidung. Wie sehr die Kommentare Edda getroffen hatten, zeigte ein weiteres Geständnis: "Ganz ehrlich: So wie manche von euch gerade in den Kommentaren drauf sind, wünsche ich mir fast, ich hätte nach der OP einfach für zwei Wochen mein Handy ausgeschaltet und mich komplett zurückgezogen."

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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