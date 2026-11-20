Oliver Pocher (48) hat eine ganz eigene Strategie, wenn es um die Geschenke für seine Kinder geht. Bei der Liveaufzeichnung von "Patchwork-Boys", dem Podcast, den er gemeinsam mit seinem Kumpel Pietro Lombardi (34) macht, plauderte der Comedian jetzt aus, wie er mit der Präsenteflut umgeht. Sein siebenjähriger Sohn hat im November Geburtstag und bekommt dabei nach Olivers Empfinden deutlich zu viele Geschenke. Deshalb legt er einen Teil davon zur Seite. Die Sachen bekommt der Kleine dann erst an Weihnachten. Doch damit nicht genug: Manche Präsente landen gar nicht erst bei seinem Sohn. "Oder auch, dass ich Sachen weiterverschenke an andere Kindergeburtstage", gestand Oliver im Podcast. Pietro zeigte sich von diesem Geschenketrick zunächst regelrecht entsetzt. Ohne lange zu zögern, fuhr der Sänger seinen Freund an: "So bist du? Bah, das ist asozial. Deine armen Kinder." Dass bereits erhaltene Präsente später bei anderen Kindern landen, konnte Pietro im ersten Moment offenbar kaum fassen.

Lange hielt die Empörung des Sängers allerdings nicht an. Kurz darauf gestand Pietro nämlich ein, dass auch er die Menge an Geschenken, die Kinder heutzutage bekommen, für übertrieben hält. Dabei dachte der Musiker an die Weihnachtsfeste seiner eigenen Kindheit zurück, die deutlich bescheidener ausfielen: "Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da war der Weihnachtsbaum, da war für jedes Kind ein Geschenk da. Eins von Oma, eins von Mama und Papa zusammen, das war's." Mit Blick auf die zahlreichen Päckchen, die sich heutzutage oft unter dem Baum stapeln, ergänzte er: "Wenn ich mir heute die Tannenbäume da anschaue, das ist ja viel zu viel." Bei der grundsätzlichen Kritik an der Geschenkeflut waren sich die beiden "Patchwork-Boys" damit letztlich einig. Olivers Methode, Präsente aufzubewahren oder sogar weiterzugeben, sorgte bei Pietro dennoch zunächst für einen Schock.

Dass Oliver bei Geschenken eigene Regeln hat, war schon zwei Monate zuvor deutlich geworden. Damals hatte er im Bunte-Interview angekündigt, dass seine Zwillinge mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) zum 15. Geburtstag kein klassisches Präsent bekommen sollten. Seine Begründung fiel gewohnt direkt aus: "Ich schenke ihnen schon die Schulausbildung, die ist teuer genug." Auch große Feierpläne hatte es nicht gegeben. Weil der Geburtstag auf einen Schultag fiel, sollte alles "relativ unspektakulär" ablaufen. Statt auf Geschenkberge hatte Oliver lieber auf gemeinsame Erlebnisse gesetzt. "Ich bin keiner, der klassische Geschenke kauft", hatte er gegenüber Bunte betont. Als Beispiele hatte der fünffache Vater zwei Familienreisen genannt: "Wir erleben Sachen. Wir waren dieses Jahr in Japan, in Australien. Das ist für mich wichtig." Ein deutlicher Unterschied zu einer Shoppingtour drei Jahre zuvor: Damals hatte er innerhalb von vier Stunden mehr als 1.000 Euro für Geburtstagsgeschenke für die Zwillinge ausgegeben – teure Markenturnschuhe inklusive.

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