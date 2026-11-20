Hailey Bieber (29) lässt ihre Fans an zuckersüßen Momenten mit ihrem Sohn Jack Blues teilhaben. Auf dem offiziellen Instagram-Account ihrer Beautymarke Rhode ist jetzt ein neues Video erschienen, in dem das Model zusammen mit dem Zweijährigen zu sehen ist. Entstanden ist das Video während Haileys Styling-Vorbereitungen für eine Podiumsdiskussion. Ihr Sohn wich ihr dabei nicht von der Seite und blödelte vergnügt mit seiner Mama herum. Das Gesicht des Kleinen bleibt in dem Clip allerdings verborgen, denn die Unternehmerin legt nach wie vor großen Wert darauf, die Privatsphäre ihres Kindes zu wahren. Dafür stechen Jacks zerzauste blonde Haare und seine Halskette sofort ins Auge, wie Bilder, die dem Magazin OK! vorliegen, zeigen. Genau diese Details reichen vielen Fans schon aus: In den Kommentaren nennen sie den Kleinen eine Mini-Version seines Vaters Justin Bieber (32) oder sogar dessen Zwilling. Manche Nutzer dachten im ersten Moment sogar, es handle sich um eine alte Aufnahme des Sängers.

Richtig niedlich wird es in dem Moment, als Jack spontan unter Haileys Pullover schlüpft und dort Verstecken spielt. Die Beauty-Unternehmerin nimmt die kleine Einlage völlig gelassen und reagiert total liebevoll darauf: "Du könntest für immer hier drin bleiben. Ich könnte dir einfach Snacks reichen", sagt sie in dem Video, das Rhode im Netz veröffentlicht hat. In der Kommentarspalte überschlagen sich derweil die Reaktionen der Follower. Vor allem Jacks Haare und sein Hinterkopf erinnern sie sofort an den Popstar. "Mir kommen die Tränen, er ist buchstäblich ein Mini-Justin", schreibt ein Fan. Ein anderer Nutzer kann sich ebenfalls kaum halten: "Jack ist buchstäblich Justins Zwilling, genau wie Hailey gesagt hat. Ich schluchze." Einige finden die Ähnlichkeit so verblüffend, dass sie den Clip zunächst für etwas ganz anderes hielten. "Zuerst dachte ich, es sei ein altes Video von Justin, weil das buchstäblich sein Hinterkopf ist", gibt ein weiterer Follower zu.

Hailey und Justin gaben sich bereits 2018 das Jawort. Im August 2024 wurde ihr erster gemeinsamer Sohn Jack Blues geboren. Wie sehr die Geburt ihr Leben verändert hat, verrät Hailey ebenfalls in dem Rhode-Clip: "Mutter zu werden, hat mich in meinen Zwanzigern definitiv am meisten verändert." Der Wunsch nach einer eigenen Familie habe sie schon lange begleitet. "Ich wusste immer, dass ich Mutter sein und Kinder haben wollte, und es verwandelt einen als Person einfach vollkommen... Zum Besseren", erklärt das Model. Dass es nicht bei einem Kind bleiben soll, hatte sie bereits im vergangenen Jahr bei einem Podcastauftritt angedeutet. "Ich weiß, dass ich mehr als eines will. Es macht so viel Spaß, ich liebe es, Mutter zu sein. Ich wusste allerdings immer, dass ich Mutter sein wollte. Seit ich ein kleines Kind war, habe ich mir immer vorgestellt, Kinder zu haben", schwärmte sie damals.

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Instgaram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, April 2026

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack füttern ein Känguru-Baby

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