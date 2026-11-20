Zwischen Julia Römmelt (32) und Christian Lell (42) knistert es weiter: In der neunten Folge von Der Promihof feiern die Bewohner am Abend eine ausgelassene Party. Für die passende Musik sorgt Christian, der selbst als DJ auflegt. Doch nicht nur hinter dem Mischpult zieht der ehemalige Fußballer Aufmerksamkeit auf sich: Christian und Julia kommen sich vor den Augen ihrer Mitstreiter erneut näher. Auch Kevin Njie (30) entgeht die Vertrautheit zwischen den beiden nicht. Das Model scheint die gemeinsame Zeit mit Christian jedenfalls zu genießen. "Grinse ich öfter, seit Christian da ist, oder ist das irgendwie besonders auffällig?", fragt Julia in der Sendung. Kevin hat sich dazu bereits eine Meinung gebildet. "Sie ist ja irgendwie auf Wolke sieben gerade", beschreibt er seinen Eindruck.

Kurz darauf sucht Kevin seinerseits die Nähe zu Vanessa Brahimi. Direkt vor Julia und Christian beginnt der Realitystar, mit seiner Mitbewohnerin herumzuknutschen. Die beiden bekommen die Küsse damit aus nächster Nähe mit. Auffällig ist vor allem der Zeitpunkt: Gerade erst hat Kevin beobachtet, wie gut sich Julia und Christian verstehen, da wendet er sich Vanessa zu. Ob zwischen diesen Momenten für ihn ein Zusammenhang besteht, erklärt er allerdings nicht. Während das Model und der Ex-Fußballer auf der Feier weiter miteinander flirten, zeigen auch Kevin und Vanessa ihre körperliche Anziehung ganz offen. Ihre Annäherungen bleiben dabei weder den Mitstreitern noch den Kameras verborgen.

Julia und Christian tauschen sich auf dem Hof außerdem darüber aus, was ihnen beim Kennenlernen wichtig ist. Der frühere Fußballprofi sieht dabei einige Gemeinsamkeiten und zeigt sich mit ihrer bisherigen Entwicklung zufrieden. "Gut, dass unsere Werte übereinstimmen, dass du keinen Alkohol trinkst, dass du nicht rauchst, dass du eine Macherin bist. Das geht schon in die richtige Richtung. Ich finde es gut, wie es ist", erklärt er Julia. Seine Worte zeigen, dass er neben dem Flirten auch auf ihre Einstellungen und Gewohnheiten achtet. Schon vor der Party hatten sich die beiden in der Show angenähert und waren durch ihren vertrauten Umgang aufgefallen. Auf der Feier setzen sie dieses Kennenlernen nun fort. Auch Kevin erkennt dabei, wie wohl sich Julia in Christians Gesellschaft offenbar fühlt. Ob aus dem Flirt mehr wird, bleibt vorerst offen. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Kevin Njie, Julia Römmelt und Christian Lell

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RTLZWEI Kevin Njie und Vanessa Brahimi während der "Promihof"-Hofparty

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