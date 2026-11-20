Chris Wackert (37) zeigt sich nach dem Ehe-Aus mit Steffi Brungs (37) mit einer neuen Frau an seiner Seite. Seine Begleiterin heißt laut ihrem Instagram-Profil Leonie Spehr und hat romantische Aufnahmen aus einem Urlaub auf Ibiza geteilt. In einem Video sind Chris und Leonie im Meer zu sehen, wo sie sich innig küssen und umarmen. Auch auf weiteren Bildern wirken die beiden äußerst vertraut: Am Strand schmiegen sie sich eng aneinander, während der Moderator ihr einen Kuss auf die Stirn drückt und sie lächelnd ein Selfie macht. Die Urlaubserinnerungen hatte Leonie bereits im September veröffentlicht. Dazu schrieb sie: "Ein Insel-Trip voller Liebe." Diese Aufnahmen sagen allerdings nicht aus, ob die beiden in einer Beziehung sind. Ein offizielles Statement gab es bisher nicht.

Der Ibiza-Beitrag von Leonie ist ziemlich umfangreich: Insgesamt 17 Fotos und drei Videos gewähren Einblicke in die gemeinsame Auszeit. Neben den Kussfotos und -videos zeigen die Aufnahmen unter anderem, wie das Duo zusammen mit dem Roller über die Insel düst. Außerdem ist ein Spiegelselfie der beiden zu sehen. Ganz neu ist Leonie in Chris' Leben offenbar nicht. Bereits zuvor tauchte sie in einer seiner eigenen Instagram-Bilderreihen auf, in der er Reisemomente, Augenblicke mit Freunden und Eindrücke aus seiner aktuellen Lebensphase festhielt. "Leben freigeschaltet #Rückblick", kommentierte er die Schnappschüsse. Weitere gemeinsame Momente finden sich auf Leonies Profil: In Italien waren die beiden zusammen auf einer Hochzeit zu Gast und ließen sich dort Seite an Seite fotografieren.

Im Juli 2026 wurde bekannt gegeben, dass die Ehe von Steffi und Chris gescheitert ist. Die beiden waren seit 2014 liiert und hatten 2019 geheiratet. Nach zwölf gemeinsamen Jahren gingen sie schließlich getrennte Wege. Im Oktober sprach Steffi in einer Fragerunde auf Instagram offen über das Ende ihrer Ehe. "Manchmal reicht Liebe einfach nicht, um an einer Beziehung festzuhalten", erklärte die Moderatorin. Die Trennung sei für sie "unglaublich schmerzhaft" gewesen. Mittlerweile gehe es ihr aber wieder sehr gut, betonte sie. Für Chris steht neben dem privaten Neuanfang auch beruflich eine große Veränderung an: Nach rund zehn Jahren verabschiedet er sich vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen". Im Januar 2027 wird er dort zum letzten Mal vor der Kamera stehen.

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Getty Images Christian Wackert, Moderator

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Instagram / leoniespehr Chris Wackert und eine bisher unbekannte Frau, September 2026

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