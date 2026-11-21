Michael Naseband (61) und seine Partnerin Shelly sind ab sofort kein Paar mehr. Auf Instagram machte der Schauspieler die Trennung nun offiziell, indem er einen Zeitungsausschnitt mit der Schlagzeile "Liebes-Aus bei Shelly und Naseband" postete. Das Beziehungsende kommt kurz nach der Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars, bei dem das Paar bereits frühzeitig ausgeschieden war. Den zeitlichen Zusammenhang kommentierte Michael daher mit einer ordentlichen Portion Humor: "Na toll. Da fliegen wir so früh aus dem Sommerhaus und kriegen den Fluch trotzdem noch mit nach Hause. Ja, wir haben uns getrennt." Von Streit oder Drama scheint bei den beiden jedoch keine Spur zu sein. Stattdessen gehen die Ex-Partner weiterhin freundschaftlich miteinander um und verbringen nach wie vor gemeinsame Zeit.

Nachdem die Schlagzeile über ihre Trennung die Runde gemacht hatte, wollten Michael und Shelly offenbar selbst für Klarheit sorgen und bestätigten das Liebes-Aus noch einmal persönlich. Dabei machte der Schauspieler deutlich, dass zwischen ihm und seiner Ex-Freundin kein böses Blut herrscht. "Und ja, wir sitzen immer noch zusammen am Tresen und stoßen an und lachen uns kaputt", verriet er seinen Followern in seinem Post. Die Ex-Partner gehen sich also keineswegs aus dem Weg, sondern genießen weiterhin gemeinsame Abende, bei denen sie zusammen anstoßen und lachen. Für ihre Fans dürfte das eine beruhigende Nachricht sein, nachdem die Schlagzeile zunächst für Aufsehen gesorgt hatte.

Auch über die gemeinsamen Abende am Tresen hinaus möchten Michael und Shelly füreinander da sein. "Wir verstehen uns nach wie vor gut und halten uns auch weiterhin gegenseitig den Rücken frei", betonte der Schauspieler auf Instagram. Außerdem ging er auf eine Frage ein, die sich nach einer Trennung häufig stellt: "Und falls ihr euch fragt, wer von uns beiden jetzt auf wessen Seite steht – immer noch auf der des anderen." Das Liebes-Aus bedeutet für die beiden demnach keineswegs, dass sie ihren gegenseitigen Rückhalt verlieren. Auch wenn sie kein Paar mehr sind, wollen sie weiterhin füreinander einstehen und sich unterstützen. Wie es für Michael und Shelly privat nun konkret weitergeht, ließ der Schauspieler allerdings offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nasebandmichael Michael Naseband und Shelly Braun, Juni 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Lena-Luise Grellert Michael Naseband und Shelly bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige