In der Leipziger Woche von Das perfekte Dinner sorgte jetzt eine ungewöhnlich harte Bewertung für Aufsehen. Kandidat Augustin griff bei der Bewertung von Gastgeber Marcus zu einer Maßnahme, die es in der Vox-Kochshow nur äußerst selten gibt: Er vergab tatsächlich null Punkte. Laut Watson stießen dem Modedesigner zwei Punkte sauer auf: ein Fleck auf dem Hemd des Gastgebers und die Rouladen, die Marcus seinen Gästen servierte. Letztere fielen bei Augustin durch, weil der Gastgeber das Fleisch bereits zugeschnitten beim Fleischer gekauft hatte. Für den kritischen Gast hätte Marcus diese Arbeit selbst erledigen müssen. Seine ungewöhnlich strenge Bewertung blieb nicht ohne Folgen für das Gesamtergebnis: Marcus landete am Ende der Leipziger Dinnerwoche auf dem letzten Platz.

Die Nullwertung fällt besonders ins Gewicht, da sich die Punkte bei "Das perfekte Dinner" für gewöhnlich eher im Mittelfeld bewegen, wie Watson berichtet. Komplettausfälle sind bei der Kochshow daher eine echte Seltenheit. Doch auch im weiteren Verlauf der Woche überraschte Augustin mit seinem Bewertungsstil: Am Abend zuvor hatte er noch die Höchstwertung von zehn Punkten vergeben. Auch beim großen Finale zückte der Modedesigner erneut die volle Punktzahl. Damit schöpfte er innerhalb einer Woche die gesamte Bewertungsskala von null bis zehn aus. Auf die Platzierungen hatte das durchaus Einfluss. Als Siegerin ging am Ende Bankkauffrau Manuela hervor, die mit 40 Punkten die selten erreichte Maximalwertung abräumte.

Während Marcus eine Null-Punkte-Bewertung verkraften musste, endete "Das perfekte Dinner" für einen anderen Kandidaten zuvor bereits nach dem ersten Abend. In einer früheren Woche in Köln fiel Kandidat Carsten sowohl bei den Interviews als auch beim Dinner von Alex durch seine Verspätung und sein zerstreutes Auftreten auf. Ein Einspieler kündigte daraufhin an, dass er ab dem nächsten Tag aus persönlichen Gründen nicht mehr dabei sein werde. Was genau hinter seinem überraschenden Ausstieg steckte, blieb offen. Carstens Platz am Herd blieb allerdings nicht lange leer: Kandidat Philipp sprang für ihn ein.

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"Das perfekte Dinner", VOX "Das perfekte Dinner"-Kandidat Agustin gibt Gastgeber Marcus null Punkte

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