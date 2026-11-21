Furkan Akkaya (25) hat seine zweite Operation hinter sich und meldet sich nun mit einem Gesundheitsupdate aus dem Krankenhaus. In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Realitystar ein Foto aus dem Badezimmer seines Krankenzimmers. Bei dem zweiten Eingriff wurde Furkans Schilddrüse vollständig entfernt, wie er verrät. "Zweite OP gut überstanden. Schilddrüse komplett raus. 15 Stunden Schlaf und mir geht es gut. Jetzt warte ich auf die Ergebnisse und den Arzt, dann weiß ich mehr", schrieb er zu der Aufnahme.

Schon am Dienstag hatte sich Furkan aus dem Krankenhaus gemeldet. "So, Leute, OP bestanden. Die rechte Schilddrüse wurde entfernt und die Narkose war der Hammer", schrieb er zu einem Video aus der Klinik und meinte damit offenbar den rechten Schilddrüsenlappen. Damals hatte er zunächst darauf gehofft, bald entlassen werden zu können, doch kurz darauf gab er ein Update und erklärte, dass nun doch die komplette Schilddrüse entfernt werden müsse.

Dass er operiert werden musste, hatte Furkan bereits Ende Oktober öffentlich gemacht. Nach längerer Funkstille berichtete er seinen Fans in einer Instagram-Story von einem Krankenhausbesuch. Bei einer kurzen Ultraschalluntersuchung war ein sehr großer Knoten an seiner Schilddrüse entdeckt worden. "Mir wird die Schilddrüse entfernt", erklärte er damals. Ob nur die rechte Seite oder das gesamte Organ betroffen sein würde, war zu diesem Zeitpunkt noch offen.

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya nach seiner Schilddrüsen-OP, November 2026

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, November 2026

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