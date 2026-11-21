König Charles III. (78) hat bei einem Imbissbesuch gezeigt, dass er bei Ofenkartoffeln ganz genau weiß, was er will – und was nicht. Bei seinem Besuch in Preston legte der Monarch einen Zwischenstopp am Foodtruck der Spud Bros ein, wie britische Medien, unter anderem Mirror, berichten. Die Brüder Jacob und Harley Nelson präsentierten ihm dort verschiedene Ofenkartoffeln und erklärten, welche britischen Zutaten sie verarbeiten. Mitarbeiterin Laura Smith verriet im Anschluss, wie der Royal auf das Angebot reagierte: "Wir zeigten ihm eine Auswahl an Kartoffeln und britischen Produkten, die wir verwenden. Er sagte, dass er Ofenkartoffeln mag." Den Klassiker in der beliebten Variante mit Käse und gebackenen Bohnen wollte Charles dennoch nicht probieren – er winkte ab. Mit leeren Händen ging der König aber nicht: Statt der dampfenden Knolle bekam er eine gehäkelte "positive Kartoffel", die extra für ihn angefertigt worden war. Das kleine Geschenk war mit dem passenden Spruch "Anderen helfen, eine Kartoffel nach der anderen" versehen und erinnerte an seinen ungewöhnlichen Imbissbesuch in der Stadt in Lancashire.

Damit war die Geschenkeflut aber noch nicht vorbei. Die Nelson-Brüder überreichten Charles außerdem einen besonderen "Royal Spud", der ihn an seinen Abstecher in die Stadt in Lancashire erinnern soll. Die Begegnung mit dem König hielten die Brüder mit Kameras fest, die sie an ihren Mützen befestigt hatten. Ihre Erfolgsgeschichte begann einst ganz bodenständig auf dem Flag Market in Preston. Inzwischen folgen den Spud Bros auf TikTok mehr als fünf Millionen Menschen, und das Geschäft hat mittlerweile auch im Ausland Fuß gefasst. Neben der Kartoffel nahm der König auch ein signiertes Trikot von Preston North End entgegen – der Fußballverein wird von den Brüdern gesponsert. Als der Monarch wissen wollte, wie es für das Team sportlich laufe, nahm Jacob die Frage mit Humor. "Lassen Sie uns nicht darüber sprechen", scherzte er laut der Originalquelle und wich damit einer genaueren Einschätzung aus.

Bevor Charles sich den Kartoffeln widmete, hatte er bereits dem Museum The Harris einen Besuch abgestattet. Dort traf er auf Nick Park, der aus Preston stammt und als Schöpfer von "Wallace & Gromit" bekannt wurde. Der Animator zeigte sich überrascht, dass der König ihn von einem früheren Treffen wiedererkannte. Ein besonderes Wiedersehen erlebte auch Museumsmitarbeiterin Champa Patel. Sie hatte ein Foto dabei, das ihre erste Begegnung mit Charles vor 47 Jahren zeigt. Im Jahr 1979 hatte der damalige Prinz die Horrockses-Fabrik in Preston besucht. Champa war insgesamt 17 Jahre lang für den Textilhersteller tätig und hatte die Aufnahme über all die Jahrzehnte aufbewahrt. Charles deutete auf das Bild und wollte von ihr wissen, wie alt sie damals gewesen sei. Nach seinem Rundgang nahm sich der König außerdem Zeit für die Menschen vor dem Museum. Rund 20 Minuten lang begrüßte er dort wartende Bürger und Schulkinder, wie britische Medien berichten.

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Getty Images König Charles III. besucht den Imbisswagen von Spud Bros auf dem Flag Market in Preston

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Getty Images König Charles III. winkt bei seiner Ankunft auf dem Flag Market in Preston am 16. November 2026

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