Loredana Adeyemi (31) und Karim Adeyemi (24) wollen ihre kleine Familie irgendwann vergrößern – doch noch ist es nicht so weit. In einer Fragerunde auf Instagram sprach die Rapperin jetzt offen über ihre Familienplanung. Die Vorstellung, mit dem Fußballprofi ein gemeinsames Kind zu bekommen, gefällt ihr durchaus. Dennoch möchte sie sich mit dieser Entscheidung noch ein wenig Zeit lassen. "Kinderwunsch? Natürlich… aber ich glaube, nach allem, was ich in meiner letzten Beziehung durchgemacht habe, brauche ich einfach noch Zeit", erklärte Loredana ihren Followern.

Ein gemeinsames Kind mit Karim hat Loredana bislang nicht. Dennoch kursierten über Monate hinweg immer wieder Gerüchte über eine mögliche heimliche Schwangerschaft oder sogar eine bereits erfolgte Geburt. Für neuen Gesprächsstoff sorgte unter anderem der Umzug der Familie nach Barcelona. Auch ein Foto, auf dem Loredana mit einem Säugling zu sehen war, heizte die Spekulationen weiter an. Bei dem Baby handelte es sich allerdings um das Kind einer anderen Person. Für ihr zweites Kind hat die Rapperin klare Vorstellungen: Die Eltern sollen respektvoll miteinander umgehen – auch dann, wenn sie sich eines Tages trennen sollten. Hintergrund sind die schwierigen Jahre mit ihrem Ex-Partner Mozzik, dem Vater ihrer Tochter Hana. Zwischen den beiden war es immer wieder zu gegenseitigen Vorwürfen gekommen. "Ich wünsche mir für mein zweites Kind Eltern, die sich verstehen und respektieren. Egal, was irgendwann zwischen ihnen passiert. Ich möchte nicht, dass mein Kind das erleben muss, was Hana und ich all die Jahre durchgemacht haben. Es waren schwere Jahre. Und genau deshalb möchte ich es diesmal anders machen. Mit Liebe, Sicherheit und vor allem Frieden", schrieb Loredana auf Instagram.

Karim ist schon jetzt fester Bestandteil des Familienlebens von Loredana und Hana. Zwar ist der Fußballprofi nicht der leibliche Vater des Mädchens, doch für sie hat er längst die Rolle einer engen und liebevollen Vaterfigur übernommen. Wie innig das Verhältnis der beiden ist, zeigte ein Ausschnitt aus der Amazon-Prime-Doku "Loredana & Karim – Love & Drama". In dem Video war zu sehen, wie der Sportler nach längerer Zeit wieder nach Hause kam und seine Stieftochter überraschte. Hana konnte ihre Freude über das Wiedersehen kaum zurückhalten, lief direkt auf ihn zu und fiel ihm glücklich in die Arme.

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Instagram / loredana Karim und Loredana Adeyemi, März 2026

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Instagram / loredana Karim Adeyemi mit Loredana und Tochter Hana, Juni 2026

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