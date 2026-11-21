Sie besuchen ein britisches Elitecollege und stehen kurz vor ihrem Abschluss – doch in Wahrheit liegt die Schulzeit der Stars aus Maxton Hall – Die Welt zwischen uns schon lange hinter ihnen. Die Charaktere der Erfolgsserie sind laut Ruhr24 etwa 18 Jahre alt. Ihre Darsteller haben dieses Alter allerdings längst hinter sich gelassen. Besonders groß ist der Unterschied bei Ember Bell: Runa Greiner, die den Teenager spielt, ist bereits 30 Jahre alt und damit deutlich älter als ihre Serienfigur. Eine weitere Besonderheit gibt es bei der Geschwisterkonstellation: Während Ember in der Serie Rubys jüngere Schwester ist, verhält es sich im echten Leben genau umgekehrt. Ruby-Darstellerin Harriet Herbig-Matten (23) ist nämlich erst 23 Jahre alt. Runa ist ihrer Serienschwester somit rund sieben Jahre voraus.

Auch die übrigen Hauptdarsteller sind ihren rund 18 Jahre alten Serienfiguren altersmäßig deutlich voraus. Damian Hardung (28), der James Beaufort verkörpert, ist bereits 28 Jahre alt und damit etwa zehn Jahre älter als seine Rolle. Seine Serienzwillingsschwester Lydia wird von Sonja Weißer gespielt, die mit 24 Jahren allerdings vier Jahre jünger ist als ihr Serienbruder Damian. Ähnlich sieht es bei James' Freunden aus: Justus Riesner, der Alistair Ellington spielt, ist 29 Jahre alt, während Ben Felipe als Cyril Vega 28 Jahre zählt. Etwas jünger ist Andrea Guo, die Lin Wang verkörpert. Die Schauspielerin ist 26 Jahre alt. Den geringsten Altersunterschied zu ihrer Figur hat Hauptdarstellerin Harriet: Mit 23 Jahren ist sie nur etwa fünf Jahre älter als Ruby.

In den abschließenden Folgen schlüpfen Harriet und Damian nun ein letztes Mal in die Rollen des Liebespaares Ruby und James. Die finale Staffel umfasst insgesamt sechs Episoden, die Prime Video jeweils mittwochs im Zweierpack veröffentlicht. Die ersten beiden Folgen erscheinen am 9. Dezember, die Episoden drei und vier folgen am 16. Dezember. Am 23. Dezember 2026 werden schließlich die letzten beiden Kapitel veröffentlicht. Für Ruby und James steht zum Serienabschluss einiges auf dem Spiel: Nach ihrer Suspendierung ist Rubys großer Traum von einem Studium in Oxford gefährdet. Gemeinsam versucht das Paar deshalb, seine Unschuld zu beweisen. Inhaltlich basiert die Staffel auf Mona Kastens drittem Roman "Save Us". Der bereits veröffentlichte lange Trailer gibt einen Ausblick auf das Ende der Serie.

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Prime Video/Stephan Rabold Der Cast von "Maxton Hall"

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Imago Harriet Herbig-Matten und Runa Greiner bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2026 in Berlin auf dem Roten Teppich

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