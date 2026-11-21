Schwere Vorwürfe überschatten die neue Staffel von Forsthaus Rampensau Germany, die bislang noch nicht veröffentlicht wurde. Wie Bild berichtet, soll Stella Brinkmann einem Mitkandidaten vorwerfen, sie während der Dreharbeiten vergewaltigt zu haben. Stella war als Begleitung ihrer Schwester Brenda Brinkmann (23) Teil der Show. Das Format wurde in den österreichischen Alpen aufgezeichnet und sollte ursprünglich am 6. November 2026 bei Joyn starten. Der Streamingdienst stoppte die Veröffentlichung jedoch kurzfristig und verschob sie auf das Jahr 2027. Der Beschuldigte, dessen Name nicht öffentlich genannt wird, weist die Anschuldigung ausdrücklich gegenüber der Zeitung zurück. Er sei von dem Vorwurf überrascht worden und habe vorher nichts davon gewusst. Auch vom Sender habe ihn bis dahin niemand in dieser Angelegenheit kontaktiert. Eine Tat ist bislang nicht nachgewiesen, für den Kandidaten gilt die Unschuldsvermutung.

Nach Informationen von Bild entschieden sich der Sender und die Produktionsfirma nach Bekanntwerden der Anschuldigung dazu, die bereits abgedrehten Folgen vorerst zurückzuhalten. Stattdessen sollten die Vorkommnisse während des Drehs genau überprüft werden. Zu diesem Zweck sollen sämtliche Aufzeichnungen noch einmal gesichtet worden sein. Dazu zählen offenbar auch mögliche Aufnahmen aus der Nacht, denn am Set soll auch Nachtsichttechnik verwendet worden sein. Stella selbst wollte sich auf Nachfrage der Zeitung nicht zu dem Fall äußern. Auch die Produktionsfirma Madame Zheng und die Sendergruppe ProSiebenSat.1 nannten keine weiteren Einzelheiten zu den internen Prüfungen oder dem Ablauf am Set. Offen bleibt bislang, warum die Situation erst mehrere Monate nach den Dreharbeiten zu solch drastischen Konsequenzen geführt hat. Denn die Entscheidung fiel erst unmittelbar vor dem angekündigten Start der Staffel.

Die Realityshow war zum Zeitpunkt des Stopps bereits komplett abgedreht, die Werbekampagne lief und der Starttermin stand fest. Trotzdem wurde die Veröffentlichung kurz vor dem angekündigten Beginn abgesagt. Die Teilnehmer sollen laut Bild etwa vier Stunden vorher Bescheid bekommen haben. Joyn hatte zunächst produktionstechnische Gründe für die Verschiebung angegeben. Schon zuvor hatte die Staffel für Schlagzeilen gesorgt: Laut Bild soll es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauenduos gekommen sein, in deren Zuge auch Rassismusvorwürfe laut wurden. Zwei Realitystars sollen die Dreharbeiten im österreichischen Preims in Kärnten sogar vorzeitig verlassen haben.

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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Instagram / brenda_bkn Stella und Brenda Brinkmann, April 2026

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