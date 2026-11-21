Luna Wedler und Jannik Schümann (34) tauchen ab in die Unterwasserwelt – zumindest mit ihren Stimmen. Die beiden Schauspieler sprechen die Hauptfiguren im handgefertigten Marionettenfilm "Der Regenbogenfisch" der Augsburger Puppenkiste. Luna ist als energiegeladener Kleiner Blauer zu hören, Jannik leiht dem anfangs zurückhaltenden Regenbogenfisch seine Stimme. Zum Kinostart besuchten die beiden die Redaktion von Filmstarts. Dort erzählten sie von ihren Rollen, den Gesangsaufnahmen und der aufwendigen Entstehung des Films. Für Jannik ist das Projekt eine echte Herzensangelegenheit, denn die Augsburger Puppenkiste begleitet ihn schon seit seiner Kindheit. "Da ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen", erzählte er dem Portal. Und auch Luna war von der Welt unter Wasser sichtlich angetan. Weil der Film ab 0 Jahren freigegeben ist, eignet er sich auch für den allerersten Kinobesuch der Kleinen.

Wer bei dem Film an eine gemütliche kleine Holzkiste denkt, liegt allerdings ziemlich daneben. Für den Film wurde eigens eine Messehalle in Augsburg angemietet. Dort maßen die Kulissen jeweils sechs mal sechs Meter. Auf einer riesigen Hebebühne fanden bis zu 15 Personen Platz, die die Marionetten gemeinsam von oben bewegten. Computeranimation gibt es in dem Film nicht – laut Jannik sind sämtliche Figuren und Szenen in Handarbeit entstanden. Als die beiden Sprecher das Set besuchten, waren sie von den Ausmaßen schlicht überwältigt. "Ja, wir sind da reingelaufen und waren nur so: 'WOW!' Wir waren wirklich beide total sprachlos", erinnerte sich Luna. Neben dem Sprechen mussten die beiden auch singen. Die Schauspielerin genoss es, sich im Studio ganz ohne Kamera emotional auszuprobieren. Jannik verwies dagegen auf den Sprechgesang, der typisch für die Puppenkiste ist. Auch die Geschichte selbst wurde gegenüber der Buchvorlage angepasst: Der Regenbogenfisch soll lernen, anderen zu vertrauen und im Team zu handeln. Individualität und Einzigartigkeit werden dabei ausdrücklich gefeiert.

Für Jannik schließt sich mit dem Film ein Kreis. Der Schauspieler wuchs mit Produktionen der Augsburger Puppenkiste wie "Jim Knopf" und "Urmel aus dem Eis" auf. Auch das Buch "Der Regenbogenfisch" gehörte zu seiner Kindheit – im Kindergarten gestaltete er dazu sogar bunte Wachskratzbilder. Luna hatte als Kind dagegen keinen Fernseher und schaute die Puppenkiste deshalb vor allem bei Freunden. Besonders gut erinnert sie sich an "Jim Knopf". Auch das Bilderbuch über den bunten Fisch kannte die Schauspielerin aus ihrer Kindheit. Nach der Zusage für die Rolle kaufte sie es gleich noch einmal. Beim Durchblättern kamen nach rund 20 Jahren zahlreiche Erinnerungen und Gefühle zurück. Mit ihren Figuren haben die beiden sogar einiges gemeinsam: Luna erkennt sich im Optimismus, im Tempo und in der Hoffnung des Kleinen Blauen wieder. Jannik beschreibt sich privat als gemeinschaftsorientiert und ist gern in Gruppen unterwegs. Damit ist er schon dort, wo der Regenbogenfisch erst am Ende seiner Reise ankommt.

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Imago Luna Wedler und Jannik Schümann bei der Premiere von "Der Regenbogenfisch" im Mathäser Filmpalast in München

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Imago Luna Wedler und Jannik Schümann bei der Premiere von "Der Regenbogenfisch" im Mathäser Filmpalast in München

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