Michael Nasebands Ehefrau Tanja verstarb in seinen Armen

Vor dem Start von Das Sommerhaus der Stars gewährt Teilnehmer Michael Naseband (60) einen sehr bewegenden Einblick in sein Privatleben. Im Podcast zur RTL-Show spricht der einstige "K11 – Kommissare im Einsatz"-Darsteller offen über den viel zu frühen Tod seiner Ehefrau Tanja, die 2021 im Alter von 46 Jahren an Krebs gestorben ist. Dabei ringt der Schauspieler hörbar mit den Tränen, als er von ihren letzten gemeinsamen Momenten erzählt: "Sie ist in meinen Armen gestorben." An seiner Seite ist im Podcast auch seine neue Partnerin Shelly Braun, mit der er nun als Paar ins Sommerhaus einzieht.

Im Gespräch macht Michael deutlich, wie sehr ihn der Verlust bis heute begleitet. Die Trauer sei immer noch ein täglicher Begleiter, erklärt er. "Sehr präsent immer noch. Das ist ein Thema, da spreche ich nicht so gerne drüber", sagt der Realitykandidat ehrlich. Trotzdem wolle er seine Gefühle nicht wegdrücken: "Es ist wirklich so und das werde ich auch nie ganz vergessen können." Besonders schwer sei für ihn der Schritt gewesen, nach Tanjas Tod wieder eine neue Beziehung zuzulassen. Als er sich in Shelly verliebte, habe er zunächst große Schuldgefühle gehabt: "Ich habe mich so gefühlt, als wenn ich sie betrügen würde." Shelly reagiert darauf mit viel Verständnis und erzählt, dass sie Michaels innere Zerrissenheit nachvollziehen könne: "Ich weiß, wie es ist, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Das ist hart und unfair." Sie betont, wie sehr sie die Art bewegt, mit der Michael über Tanja spricht und meint: "So wie er sie beschreibt, war sie, glaube ich, eine sehr tolle Frau."

Der Weg, den Michael und Tanja gemeinsam gegangen sind, hat den TV-Star nachhaltig geprägt. Kennengelernt hatten sich die beiden vor vielen Jahren – ihre Liebe beschrieb er schon früher als etwas ganz Besonderes und sehr Intensives. Auch über die schwere Krankheitsphase seiner Frau hat der Schauspieler in der Vergangenheit bereits offen gesprochen und erzählt, wie bewusst die gemeinsame Zeit zum Abschied genutzt wurde. Nun versucht Michael, mit den schönen Erinnerungen an Tanja im Herzen nach vorne zu schauen und mit Shelly ein neues Kapitel zu beginnen. Die beiden stellen sich im Sommerhaus nicht nur den Spielen um 50.000 Euro Preisgeld, sondern auch dem Alltag unter Kamerabeobachtung – und wollen dort zeigen, wie sie als Paar mit ihrer Geschichte zusammenhalten.

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Getty Images Schauspieler Michael Naseband besuchte mit seiner Frau Tanja einen Cosmetic Award, März 2014.

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RTL / Lena-Luise Grellert Michael Naseband und Shelly bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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ActionPress Michael Naseband und Alexandra Rietz, "K11"-Darsteller