Im Jahr 2019 feierte Giovanni Zarrella (48) sein großes Comeback – und das mit einem ebenso simplen wie genialen Konzept: Er verpasste beliebten deutschen Schlager- und Pophits ein italienisches Gewand. Nach einer langen Durststrecke ohne größere Chart-Erfolge traf der einstige Bro'Sis-Star damit mitten ins Schwarze und begeisterte das deutschsprachige Publikum. Den Durchbruch brachte ihm sein Album "La vita è bella". Darauf kombinierte er vertraute Melodien mit italienischen Texten und einem mediterranen Klanggefühl. Die Platte kletterte laut Kino.de bis auf Platz zwei der deutschen Charts und wurde mit Dreifachgold ausgezeichnet. Besonders gut kam etwa seine Version von Wolfgang Petrys (75) "Wahnsinn" an, die unter dem Titel "Dammi" erschien. Dabei übersetzte Giovanni die Originale nicht einfach Wort für Wort. Stattdessen machte er aus den Vorlagen eigenständige, tanzbare Schlagernummern, die den bekannten Songs einen neuen Anstrich gaben.

Die Idee fügte sich nahtlos in Giovannis persönliche Lebensgeschichte ein. Da seine Eltern aus Italien stammen und schon im Kindesalter nach Deutschland kamen, wuchs der Sänger ganz selbstverständlich zwischen beiden Welten und Sprachen auf. Für sein Album griff er deshalb ganz bewusst zu Klassikern, die im deutschsprachigen Raum fast jeder mitsingen kann und die bei den Menschen sofort Sehnsucht, Nostalgie und schöne Erinnerungen wecken. Darunter waren "Atemlos durch die Nacht" von Helene Fischer (42), "Verdammt, ich lieb dich" von Matthias Reim (68), "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" von Nik P. (64) und "Geboren, um zu leben" von Unheilig. Eine bewusste Entscheidung für das Genre sei das aber nicht gewesen. Er habe nicht beschlossen, "jetzt Schlager zu machen", betonte Giovanni. Er habe vielmehr "große deutsche Hits auf Italienisch" singen wollen. Wegen der gefühlvollen Themen und der bekannten Melodien wurde das Projekt trotzdem dem Schlager zugeordnet. Der neue Erfolg öffnete ihm auch die Tür ins Fernsehen: Seit 2021 moderiert er im ZDF "Die Giovanni Zarrella Show". Dort empfängt er Musikstars, präsentiert Duette und steht selbst auf der Bühne.

Vor diesem Wendepunkt musste Giovanni allerdings eine lange Durststrecke überstehen. Bekannt wurde er 2001 mit Bro'Sis und dem Hit "I Believe". Nachdem sich die Castingband 2006 aufgelöst hatte, blieben die großen Charterfolge für seine Solo-Songs und Alben jedoch vorerst aus. Diese berufliche Krise traf ausgerechnet mit einem privaten Meilenstein zusammen: Nur ein Jahr zuvor gab er Jana Ina Zarrella (49) das Jawort. So mischte sich unter das frische Eheglück schnell die große Angst vor der finanziellen und beruflichen Zukunft. Zwar stärkte ihm seine Frau bedingungslos den Rücken und motivierte ihn zu einem Neuanfang, doch der ausbleibende Erfolg nagte schwer an dem Sänger. Aus Scham täuschte er Jana Ina sogar vor, im Tonstudio zu arbeiten, während er die Zeit in Wahrheit mit Spaziergängen verbrachte. Im Podcast "Hotel Matze" erklärte Giovanni, dass ihn das Gefühl, seiner Frau keinen Halt geben zu können, "verrückt" gemacht habe. Er habe wieder der Mann sein wollen, den sie damals kennengelernt hatte.

Anzeige Anzeige

Imago Giovanni Zarrella bei der WDR-Talkshow "Kölner Treff", Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator

Anzeige Anzeige