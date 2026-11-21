Kate Hudson (47) sorgt mit einem besonders freizügigen Rückblick für Aufsehen. Am Mittwoch veröffentlicht die Schauspielerin auf Instagram ein Bilderkarussell mit Erinnerungen, die rund ein Jahr zuvor entstanden sind. Eine Aufnahme sticht dabei besonders hervor: Die 47-Jährige trägt darauf lediglich eine schwarze Strumpfhose und schwarze High Heels. Oben ohne kniet sie in einer Zimmerecke und dreht der Kamera den Rücken zu. Zu sehen ist lediglich ihr Gesicht, das sie über die Schulter in Richtung Kamera wendet. Ihre blonden Haare fallen ihr offen über den Rücken und verdecken einen Teil ihrer Haut. Die vorderen Strähnen hat sie mit zwei Clips nach hinten gesteckt. Abgerundet wird der sinnliche Look durch ein strahlendes Make-up, das ihr Gesicht zusätzlich zum Leuchten bringt. Offenbar entstand das gewagte Foto, während sich der Hollywoodstar für einen Abend fertig machte.

Die Bildunterschrift zu ihrem Beitrag hält Kate denkbar kurz. "Um diese Zeit im vergangenen Jahr", schreibt sie zu der Bilderreihe auf Social Media. Neben dem Oben-ohne-Foto teilt die Hollywood-Darstellerin noch weitere Erinnerungen mit ihren Followern. So ist sie unter anderem beim Styling für Preisverleihungen, bei gemeinsamen Abendessen und Drinks mit Freunden sowie während verschiedener Aufenthalte in New York City zu sehen. In den Kommentaren überschlagen sie sich mit Komplimenten. "Wunderschön, wow", "Schön wie immer" und "Ikonisch wie immer", heißt es dort von begeisterten Nutzern. Einigen Followern fällt beim Betrachten des Fotos außerdem eine verblüffende Ähnlichkeit zu Kates Mutter Goldie Hawn (81) auf. Ein Fan muss deshalb offenbar zweimal hinsehen und fragt unter dem Beitrag scherzhaft: "Goldie, bist du das?"

Hinter Kates schlanker und trainierter Figur steckt nach eigenen Angaben vor allem regelmäßige Bewegung. Im Podcast "Table Manners" erzählte sie, dass sie schon immer ein sehr aktiver Mensch gewesen sei. Wenn sie sich nicht bewege, fühle sie sich schlecht. Dafür müsse eine Einheit keineswegs besonders lange dauern. "Selbst wenn es nur 20 Minuten am Tag sind, ist alles bestens", erklärte die Unternehmerin. Inzwischen zählt Krafttraining zu ihren bevorzugten Sportarten. Außerdem setzt sie auf Yoga, Dehnübungen und Spaziergänge. Besonders wichtig ist ihr dabei die Beweglichkeit von Wirbelsäule und Hüftgelenken. Beim Essen verfolgt die dreifache Mutter hingegen keinen strengen Verzicht. Sie geht gern in Restaurants und trinkt Cocktails mit ihren Freunden. Spätabends gönnt sie sich gern milchfreies Eis. Im Familienalltag versucht Kate zudem, bereits zwischen 17:30 und 18 Uhr gemeinsam mit ihren drei Kindern zu Abend zu essen.

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Instagram / katehudson Kate Hudson, Schauspielerin

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Instagram / katehudson Kate Hudson posiert Oben-ohne

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