Die Todesursache von Kimmarie Johnson ist nun offiziell. Laut der von People eingesehenen Sterbeurkunde starb die aus Beverly Hills, 90210 bekannte Schauspielerin am 3. November 2026 an einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Zuvor war sie nach einem akuten medizinischen Notfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Dokument führt allerdings noch eine weitere schwere Erkrankung auf: Kimmarie litt offenbar an einem bösartigen Granulosazelltumor am Eierstock. Der Krebs hatte bereits das Bauchfell befallen und sich in ihrem Bauchraum ausgebreitet. Diese Erkrankung wird in der Urkunde als zugrunde liegende Todesursache genannt.

Dass Kimmarie an Krebs erkrankt war, war vor der Veröffentlichung der Sterbeurkunde nicht öffentlich gemacht worden. Zunächst wurde nur bekannt, dass sie wegen akuter Herzprobleme in eine Klinik eingeliefert worden und dort verstorben sei. Bekannt wurde Kimmarie vor allem durch kleinere Rollen in Serien wie "Beverly Hills, 90210" und "V.I.P.". In der Komödie "Ey Mann, wo is' mein Auto?" spielte sie außerdem die Rolle "Jumpsuit Chick". Bevor sie als Schauspielerin und Model arbeitete, wurde sie 1993 zur Miss Pennsylvania USA gekürt und schaffte es danach bis ins Finale der Miss-USA-Wahl. Später wurde sie auch Unternehmerin: 2011 gründete sie die Hautpflegemarke SkinGlow by Kimmarie.

Die traurige Nachricht hatte Kimmaries Nichte Rhonda Scott öffentlich gemacht. Gegenüber TMZ hatte sie berichtet, dass Kimmarie am 27. Oktober in ihrem Zuhause in Los Angeles Herzprobleme bekommen hatte. Daraufhin war sie ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Rhondas damaligen Angaben hatten die Ärzte ein Herzaneurysma festgestellt, eine krankhafte Ausweitung der Herzwand. Ihre Tante war später im Cedars-Sinai Hospital gestorben. Rhonda hatte dem Portal erzählt, Kimmarie sei friedlich eingeschlafen.

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Getty Images Kimmarie Johnson bei den 6. Television Academy Honors am 9. Mai 2013 im Beverly Hills Hotel

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Getty Images Kimmarie Johnson und Dan Paulson besuchen die 6. Television Academy Honors am 9. Mai 2013 im Beverly Hills Hotel

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