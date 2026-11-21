Nicht jeder Star ist mit dem Ergebnis seiner Lidstraffung zufrieden. Kenny Rogers sprach im Nachhinein ganz offen darüber, dass er seinen Eingriff bereute. Der Sänger störte sich vor allem daran, dass der äußere Rand seiner Augen nach der Operation höher lag als zuvor. Dabei hatte er sich extra von einem Spezialisten behandeln lassen. Kenny räumte allerdings auch ein, nicht zu wissen, wie er ohne den Eingriff ausgesehen hätte. Andere Prominente haben mit dem Eingriff ganz andere Erfahrungen gemacht und gehen offen damit um. Dazu gehört Moderatorin Bunnie Xo (46). Nachdem sie sich im März einem Facelift unterzogen hatte, bestätigte sie im September in einem Update in den sozialen Medien die weitere Beautyoperation. Auf einer Nahaufnahme zeigte sie ihren Fans dabei ungeschönt die deutlich sichtbaren Blutergüsse unter ihrem Auge.

Auch Emily Simpson (50) nahm ihre Community bei ihrer oberen Lidstraffung mit. Im August 2023 erklärte sie in einer Instagram-Story, warum sie sich für den Eingriff entschieden hatte. Die Haut über ihren Augen sei mit den Jahren immer schwerer geworden und abgesunken. Auf Fotos seien ihre Augen deshalb kaum noch zu sehen gewesen. Ihr Arzt Siamak Agha plante, unter örtlicher Betäubung etwa einen Zentimeter Haut zu entfernen. Der Eingriff sollte weniger als eine Stunde dauern, die Heilungsdauer veranschlagte er auf unter zwei Wochen. Ihre Genesung dokumentierte Emily anschließend ebenfalls in den sozialen Medien. Jane Fonda (88) verfolgte bei ihrer Operation hingegen ein bewusst begrenztes Ziel: Lediglich ihre Tränensäcke sollten verschwinden, während ihre Falten und charakteristischen Linien erhalten bleiben sollten. Turnerin Simone Biles (29) entschied sich für eine untere Lidstraffung, weil ausgeprägte Tränensäcke in ihrer Familie erblich bedingt sind. Besonders bei Fotoshootings waren sie immer wieder thematisiert und mit verschiedenen Hilfsmitteln kaschiert worden.

Die Gründe für eine Lidstraffung reichten bei den Stars somit von persönlichen Unsicherheiten bis zu konkreten Belastungen vor der Kamera. Letzteres kennt auch Ali Wentworth: Die Schauspielerin ließ sich 2012 ihre unteren Lider operieren, weil sie sich wegen ihrer Tränensäcke vor der Kamera zunehmend unwohl fühlte. Sowohl die Beratung als auch ihre Genesung hielt sie in Videotagebüchern fest. Kaitlyn Bristowe (41) entschied sich hingegen für eine obere Lidstraffung. Zuvor hatte eine missglückte Botoxbehandlung ihre Lider zusätzlich absinken lassen. Die Reality-TV-Bekanntheit erhoffte sich dadurch einen offeneren Blick und wollte künftig zugleich weniger Botox verwenden. Bunnie zeigte die sichtbaren Spuren ihres Eingriffs, Emily gewährte Einblicke in ihre Heilung und Jane wollte trotz der Operation ihre Falten und charakteristischen Linien bewahren. Kenny, der 2020 starb, hebt sich mit seiner Bilanz von diesen Berichten ab. Seine Entscheidung für die Operation stellte der Countrysänger nicht grundsätzlich infrage.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kenny Rogers, Juni 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Bunnie Xo zu Gast in der "Howard Stern Show" in den SiriusXM-Studios in New York am 17. Februar 2026

Anzeige Anzeige