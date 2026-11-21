Bei Lisa Marie Akkaya (25) hat der Nachwuchs offenbar einen ganz besonderen Aufpasser. Gestern am späten Abend zeigte die Influencerin ihren Fans in ihrer Instagram-Story einen zuckersüßen Moment aus ihrem Familienalltag. Auf dem Bild ist ihr hellbrauner Hund mit dem lockigen Fell zu sehen. Direkt neben dem laufenden Babyphone hat er sich niedergelassen und seinen Kopf auf dem Gerät abgelegt. Während auf dem Display wohl ihr Sohn Emilio zu sehen ist, blickt der Hund aufmerksam in die Linse – fast so, als würde er als pelziger Aufpasser über den Kleinen wachen. Lisa fand für die rührende Szene auch gleich passende Worte. "Da passt jemand genau auf Emi auf", schrieb die Mutter zu ihrem Schnappschuss. Ihre Follower können sich so selbst davon überzeugen, wie eng die Bindung zwischen dem Familienhund und dem Kind zu sein scheint.

Seinen Wachposten am Babyphone gibt der Vierbeiner so schnell jedenfalls nicht wieder her. Eng an den Monitor gekuschelt erweckt er den Eindruck, als wolle er keine einzige Bewegung auf dem Bildschirm verpassen. Das Gerät steht auf einer grauen Polsterfläche, während im Hintergrund lediglich eine beigefarbene Wand und ein weißer Türrahmen zu erkennen sind. Mehr Einblicke in das Zimmer gibt der Schnappschuss zwar nicht – doch das braucht es auch gar nicht, schließlich steht in dem Beitrag der pelzige Mitbewohner der Influencerin im Mittelpunkt.

Was das Einschlafen angeht, zeigt sich Emilio offenbar schon seit einiger Zeit erstaunlich eigenständig. Bereits Anfang 2026 hatte Lisa ihrer Community verraten, dass der Kleine für sich allein im Kinderzimmer spielt und auch ohne Mamas Begleitung zur Ruhe findet. Das sorgte damals allerdings nicht nur für Applaus: Aus den Reihen der Follower kamen durchaus kritische Nachfragen, weshalb Emilio allein ins Bett gebracht wird. Lisa reagierte darauf mit einer ausführlichen Erklärung und schilderte, wie die abendliche Routine bei ihnen abläuft. Dabei stellte sie klar, dass sie an diesem Vorgehen nichts Ungewöhnliches findet. Ganz unbeobachtet ist der Kleine beim Einschlafen allerdings ohnehin nicht: Das Babyphone ist eingeschaltet und überträgt das Geschehen aus seinem Zimmer. Und zumindest auf dem aktuellen Bild hält nun auch der Familienhund Wache über Emi.

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Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Dezember 2025

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Instagram / lisa.straube Xavi, der kleine Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

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