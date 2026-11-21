Für Jennifer Lawrence (36) ist eindeutig, wer unter ihren Filmpartnern am besten küsst. In der Bravo-Talkshow "Watch What Happens Live" sollte die Schauspielerin ihre Leinwandküsse mit fünf prominenten Kollegen in einem Ranking ordnen. Moderator Andy Cohen (58) stellte ihr dafür Liam Hemsworth (36), Bradley Cooper (51), Josh Hutcherson (34), Chris Pratt (47) und Timothée Chalamet (30) zur Auswahl. Den ersten Platz ergatterte Josh. Er war in der Die Tribute von Panem-Reihe als Peeta Mellark an der Seite ihrer Figur Katniss Everdeen zu sehen. Für Chris lief es dagegen weniger gut. Mit ihm stand die Oscarpreisträgerin 2016 für die Science-Fiction-Romanze "Passengers" vor der Kamera. Er landete bei Jennifer auf dem letzten Platz. Josh saß bei der Abstimmung übrigens selbst mit im Studio: Jennifer war gemeinsam mit ihm in der Sendung zu Gast. Die beiden wollten dort für die Rückkehr des "Die Tribute von Panem"-Franchises werben.

Die Knutschrangliste sah folgendermaßen aus: Hinter Josh belegte Liam den zweiten Platz, Bradley sicherte sich Rang drei. Timothée musste sich mit dem vierten Platz zufriedengeben, Chris bildete das Schlusslicht. Bevor Jennifer ihre Entscheidung traf, kommentierte sie die Auswahl mit einer guten Portion Sarkasmus: "Sie waren alle so großartig." Auch der Zweitplatzierte ist im "Die Tribute von Panem"-Universum kein Unbekannter. Liam übernahm in den Filmen die Rolle des Gale Hawthorne. Er ist neben Peeta der zweite wichtige Mann im Leben von Katniss. Mit Timothée arbeitete die Schauspielerin wiederum für den Netflix-Film "Don't Look Up" zusammen, der 2021 veröffentlicht wurde.

Ausgerechnet Liam hatte allerdings schon Jahre zuvor von wenig appetitlichen Küssen mit Jennifer erzählt. 2014 erinnerte er sich in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon": "Jedes Mal, wenn ich Jennifer küssen musste, war es ziemlich unangenehm." Der Grund lag offenbar in ihrem Speiseplan. "Wenn wir eine Kussszene hatten, hat sie darauf bestanden, Knoblauch oder Thunfisch zu essen", berichtete der Schauspieler damals. Jennifer erklärte den Vorfall später aus ihrer Sicht. In der Talkshow "Hot Ones" stellte sie vor drei Jahren klar: "Das war keine Absicht. Es war bloß das, was ich zuvor gegessen hatte." Viel Mitleid mit ihrem Filmpartner ließ sie nicht erkennen. Sichtlich belustigt fügte sie hinzu: "Und dann haben wir uns geküsst. Er sollte einfach darüber hinwegkommen."

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jlaw Jennifer Lawrence mit Josh Hutcherson und Liam Hemsworth

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Getty Images Bradley Cooper und Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Silver Linings" im November 2012

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